“Nunca me junté con ella ni nada”: Cony Capelli y Raimundo Cerda hablaron tras polémico video en Pucón

Últimamente, se ha estado viralizando un video protagonizado por Cony Capelli y Raimundo Cerda. En donde se les ve bastante cercanos hablando en una fiesta en Pucón.

Este hecho generó diversas reacciones entre los cibernautas. Esto porque muchos creían que el joven ingeniero se encontraba en una relación con Faloon Larraguibel, tras su participación en el reality, Palabra de Honor.

Bajo este contexto, Capelli y Raimundo, dieron declaraciones al respecto.

“Era una fiesta de unos amigos, ella estaba con la Chama, el pololo de la Chama, entre otros y yo llegué con mi grupo de amigos», señaló el ex Gran Hermano en diálogo con el medio de entretención Lima Limón.

“Nunca me junté con ella ni nada”, aclaró Rai sobre su encuentro con la bailarina.

Según Raimundo, solamente conversaron en buena onda, recordando su paso por el reality Gran Hermano de CHV.

“Estaban ahí. Los saludé, buena onda, y nada, la Cony después se puso a hablar conmigo. Ella, su forma de ser es así como se puede ver, yo le dije que no quería meterme en problemas, qué buena onda y todo, pero hasta ahí nomás», explicó Raimundo Cerda.

“Hablamos un poco, recordamos un poco lo de Gran hermano, de las cosas que pasaron ahí, que siempre fuimos amigos y que se confundieron las cosas“, agregó.

También señaló que Cony Capelli, le comento “que ella siempre ha comentado que la pelea de la que más se arrepiente en Gran Hermano fue la que tuvo conmigo».

“Como siempre yo lo he comentado, no me quedo con las cosas negativas, yo avanzo y nada. Yo no tengo nada que temer, no he hecho nada. La Cony fue buena onda ese día y yo tampoco le voy a dar la espalda a alguien», finalizó Rai.

Las declaraciones de Cony Capelli

Por su parte, Cony Capelli también comento las polémicas imágenes donde aparece con su excompañero de Gran Hermano.

En diálogo con Página 7. «En el video que se muestra y en todos los videos que va a haber, solo estamos conversando en una fiesta”, comentó la ganadora de la primera temporada de “Gran Hermano”.

“No, no pasó nada. Nos encontramos en una fiesta, así como cualquiera se encuentra en una fiesta con alguien; se saludan, conversan, bailotean y no pasa nada», aseguró

“Somos gente joven, déjennos con nuestra juventud y pasarlo bien. Nada más que eso. Buena onda”, cerró Constanza, dejando atrás el tema del polémico video.

MI SHIPP DE GRAN HERMANO 1 SE VOLVERÁ REALIDAD? 😂😍😍😱 RAI Y CONY CAPELLI OMG #granconstanza pic.twitter.com/I92PnQkED7 — ignacia (@ignaciardgz98) January 29, 2025

