«Se ve como una discriminación» Pamela Díaz criticó duramente la no inclusión de Naya Fácil en la Gala de Viña

La Gala del pueblo, ha tomado un fuerte revuelo, luego de diversos factores que han molestado a los televidente y fanáticos del certamen festivalero, luego de que se realizaran distintos cambios para la Gala de Viña del Mar 2025.

Uno de los factores más llamativos, fue el cobro por asistir a la Gala de Viña como publico, acción que no se realizó nunca, en la historia de la Gala del certamen. Además de la no inclusión de la actual embajadora de viña, La influencer Naya Fácil.

Fue precisamente esta exclusión lo que motivó a Naya a organizar la mencionada «Gala del Pueblo», que ya es un éxito en redes sociales antes de su realización.

En el programa Hay que Decirlo de Canal 13, este lunes 27 de enero, se debatió sobre esta ausencia de la influencer en la gala oficial. Pamela Díaz criticó el trato hacia la influencer:

Las impresiones de Pamela Díaz

“Lo que a mí me pareció feo es que si tú invitas a Nico Solabarrieta (embajador del Festival de Viña del Mar) porque fue pareja de Naya, aunque Nico esté más presente en los medios porque Naya no está en televisión, se ve como una discriminación. Si invitas al Nico, ¿por qué no invitas a Naya?”, cuestionó “La Fiera”.

Pamela Díaz señaló que Mega habría decidido no invitar a la joven por su pasado y su forma de ser, llamando al canal a “decir las cosas como son”. El panel del programa destacó que la mujer es muy querida por el público, además recordaron que durante la campaña para elegir a los embajadores del festival, arrasó en las votaciones.

Confirmados para la Gala del Pueblo

En la página oficial, del fanpages de la Gala de Naya Fácil, se han compartido distintos de los personajes que han confirmado su asistencia a esta esperada Gala. Entre ellos, hay Influencers, artistas urbanos, grupos musicales, humoristas y diversos personajes del espectáculos de nuestro país.

Entre ellos: Anita Alvarado, Karla Melo, Skarleth Labra, Hans Valdés, Claudio Michaux, Ignacia Michelson, Flor de Rap, Pincoya, El Ranty, Entremares, Los Tachuela, Carlita, Matt Hunter, Eskarcita, Claudia Schmidt, Vanesa Daroch, Perla Ilich, Sergio Rojas, Reina de Chile y Disley Ramos.

Mediante distintas especulaciones y un Chat entre Naya Fácil y Tonka Tomicic, la Gala del Pueblo, podría ser transmitido por un canal de televisión.

