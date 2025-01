Soledad Onetto confesó el motivo por el cual no beso a Felipe Camiroaga en el Festival de Viña: «Cuando todas morían por darle un beso…»

En la jornada del sábado, se estrenó «Camino a Viña», y la primera invitada al programa fue Soledad Onetto, quien fue entrevistada por Karen Doggenweiler y hablaron sobre sus días como animadora del certamen.

Es importante recordar que Onetto fue la encargada de animar el Festival de Viña en los años 2009 y 2010, acompañada de Felipe Camiroaga, quien falleció en el año 2011.

Recordando su experiencia en el escenario de la Quinta Vergara, la periodista aseguró que lo hizo muy bien, y se describió como «una pareja muy elegante(…) Fuimos la mejor pareja, yo creo», señaló.

«Dejaron una huella de rigurosidad, de conexión con la gente que yo creo que es precioso», comentó Karen Doggenweiler.

“Sí, muy bonito, muy lindo. Además, bueno, fue como yo se lo dije que iba a ser. Salimos y fue el griterío, no me acordaba del ‘mijito rico’”, respondió Onetto.

¿Y el beso? Este fue el motivo

Por otro lado, la nueva animadora del certamen le preguntó a Soledad Onetto por qué no besó a Camiroaga en el escenario, siendo que es una “tradición” en este evento.

Entre risas, contestó que: «Cuando todas morían por darle un beso. Oye, yo menos mal que no me enamoré de él. Menos mal».

“yo estaba muy en lo mío, yo en ese momento estaba casada y estaba muy enamorada. Entonces, no había ninguna posibilidad”, enfatizó Onetto, explicando la principal razón.

Además, agregó que «fue una decisión absolutamente personal. Además, que no era ni de creencias, ni de catolicismo, ni de nada. No, ¿para qué? Lo encontraba como tan gratuito, Rodrigo iba a estar ahí, era como incómodo. No, dije ‘esto se resuelve de otra manera’. Y lo resolvimos de otra manera».

Asimismo, reveló que «El Halcón de Chicureo» lo tomó de muy buena manera. «Felipe estuvo totalmente de acuerdo, super respetuoso y todo. No era tema».

Para cerrar, la comunicadora hizo una reflexión y señaló que la tradición del cotizado beso entre los animadores ha ido perdiendo fuerza a lo largo de los años.