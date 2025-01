Solo cubierta de espuma: Antonella Ríos despide el 2024 con osado desnudo

No cabe duda que Antonella Ríos decidió despedir el 2024 por todo lo grande, publicando una picarona postal en la que aparece dentro de un jacuzzi, cubierta solo de espuma y con una tomando una copa de espumante.

La fotito la tomó ni más ni menos que desde el Motel Internacional, la que acompañó con un pequeño mensaje para decirle adiós al año que ya se fue.

«La etapa de agradecer y celebrar; recomiendo no saltársela. Vamos por un 2025», escribió Antonella Ríos en Instagram, dejando en cosa de horas más de 14 mil me gusta y cientos de comentarios de sus seguidores.

«Diosa»; «Gracias por tanto. un abrazo grande»; «Que tengas un feliz año nuevo Antonella. Te mando mucho cariño»; «Lo más lindo de mujer chilena»; «que maravilla»; «Quien fuera espuma mami»; «Que bien termino de año con una imagen así» y «Cuando crezca quiero ser como tú, guapísima», es parte de lo que le comentaron.

El complicado fin de año de Antonella Ríos

Hay que recordar que las últimas semanas no resultaron las mejores para la actriz, ya que fue víctima de una encerrona mientras transitaba junto a Marcelo Barticciotto, lo que de inmediato sacó a la luz especulaciones sobre una posible relación.

Esta situación la complicó tanto que terminó quebrándose en medio del Que te lo digo. «Llevo cinco días conteniendo la pena porque casi me matan en un auto, y la gente habla hueas y me da rabia. Llevo cinco días esperando el momento para poder llorar y no me he podido descargar… ¡Hueón, yo no voy a decir copuchas ni cahuines! ¡Punto!».

Junto con lo que Antonella Ríos agregó: «Llevo cinco días con ganas de llorar y desaparecer. Lo que pasó me asustó, y vine a trabajar igual. Hago las cosas que puedo y váyanse a la chucha».