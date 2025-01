Tras expulsión de Facundo González: Faloon Larraguibel y Fabio Agostini protagonizaron tensa discusión en Palabra de Honor

Este viernes se emitirá un nuevo episodio del reality de Canal 13, Palabra de Honor. De este modo, se mostrará una nueva jornada de votación, la que será muy intensa. Esto debido a que continúan los efectos de la salida de dos polémicos participantes. Hablamos de Facundo González y Oriana Marzoli.

De este modo, Fabio Agostini votará por Faloon Larraguibel debido a la expulsión del argentino.

«Pienso que se equivocaron todos, todos se dijeron cosas feas. Creo que debiste ser sancionada con algo», explicará el español.

Por otro lado, Faloon Larraguibel se mostrará conforme por la decisión de sacar a Facundo González de Palabra de Honor.

«Estoy mucho más tranquila ahora. Ya venían afectándome mucho todas las cosas que se decían», explicará la exparticipante de Yingo.

Además, Faloon añadirá: «No fue esta vez no más, tuve que aguantar muchas cosas de su parte. Para mí se hizo justicia, no tengo por qué aguantar cosas tan dolorosas de parte de él. Si para ti eso no es justo, conmigo no lo reclames».

La salida de Facundo González y Oriana Marzoli de Palabra de Honor

Es importante señalar que la salida del español se dio debido a un fuerte conflicto con Faloon Larraguigel. En esta oportunidad, el pololo de Oriana Marzoli tildó el episodio de violencia intrafamiliar que vivió la exchica Yingo como «Karma».

Según consignó Radio Corazón, el conflicto se originó debido a que Facundo González le indicó que tiene «capturas» de ella con contenido sexual. De este modo, aseguró que la va «hacer m…». Posteriormente, Faloon se señaló que debe tener cuidado con sus palabras debido a que «tu papá te está viendo desde el cielo».

Ante esto, el español explotó y recordó el complicado episodio que vivió la chica reality. «¡Las cosas que te pasaron son por algo! ¡Es el karma, mi amor!», le señaló.

Debido a esto, desde la producción de Palabra de Honor se determinó sacar de competencia a Facundo González. Ante esto, Oriana Marzoli decidió renunciar para irse con él.