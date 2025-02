«De verdad me afectó mucho al verlo»: Karol Dance se refirió al chiste en su contra de Chiqui Aguayo en el Festival de Viña 2025

En el capítulo de hoy de «Contigo en La Mañana«, el matinal de Chilevisión, estuvo invitado el rostro de televisión Karol Dance. Esto, a raíz de la polémica que se generó con la humorista Chiqui Aguayo, en el Festival de Viña 2025.

Casi terminando su rutina, Chiqui Aguayo lanzó la frase que se viralizó durante el estallido social: «chúpalo Karol Dance«, lo que provocó las risas en el público. Por otro lado, Karol lo tildó de «innecesario».

Karol Dance se refirió al chiste en su contra de Chiqui Aguayo en el Festival de Viña 2025

En conversación con el panel que lidera Julio César Rodríguez, Karol Dance se sinceró sobre el chiste de la humorista: «Mi llamado es a la reflexión, le escribí por DM (a Chiqui) y no me contestó, pero el tema es innecesario, siempre hablamos del bullying… de verdad me afectó mucho al verlo, fue incómodo, pensar en que mañana va a salir en todos lados, me van a llamar».

Luego, reflexionó al respecto: «Qué más tengo que hacer, ofrecí disculpas en su momento, pero no he cometido ningún delito, creo que llevarlo ya sostenido durante tanto tiempo es innecesario, por eso fue mi comentario, pero sí quiero felicitar a la Chiqui y su equipo, este tipo de cosas no deben empañar lo bien que le fue en Viña del Mar».

Además, aseguró haber perdido muchos contratos y salir de televisión por eso: «me han hecho pagar suficiente, qué más quieren que me pase, he pasado muchas cosas, ya suéltenme«.

«Pensamos en la salud mental del resto cuando está con depresión, pero cuando dices ‘corten el webeo un rato’, no sirve, dónde tengo qué llegar para decir ‘ya suéltenme un rato’», complementó.

Por último, cerró: «No es nada contra Chiqui, su rutina fue buena, pero no cambiaba en nada su rutina el chiste. Me afecta porque tiene repercusiones en mi salud mental, en mi vida personal».