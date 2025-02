«Días bien sensibles en mi vida»: José Miguel Viñuela preocupa tras revelar que su madre atraviesa complejo estado de salud

Recientemente, se confirmó el arribo de un reconocido animador a Canal 13. Hablamos de José Miguel Viñuela, quien va a liderar «El Fenómeno», un nuevo programa similar a lo que fue Mekano y que buscará entregar entretención durante las tardes.

Y en el programa «Hay que decirlo», el exrostro de Mega habló de este nuevo espacio y reveló que su madre atraviesa un delicado estado de salud.

«He tenido unos días bien sensibles en mi vida y, honestamente, me tomó muy por sorpresa esto. No pensé que se iba a concretar de la manera que se ha concretado», señaló José Miguel Viñuela.

En este sentido, el presentador de televisión se refirió al estado de salud de su madre.

«He tenido unos días… con una persona muy cercana que ha estado pasando momentos difíciles de salud. Mi mamá… Afortunadamente, está bien ahora, en la casa», indicó José Miguel Viñuela.

Cabe destacar que el exanimador de «Mucho gusto», valoró este nuevo desafío en su carrera. «Ahí uno siente que las energías positivas empiezan a fluir, y todo se empieza a dar bien después de momentos que han sido duros», mencionó.

El nuevo programa que liderará José Miguel Viñuela en Canal 13

El debut de «El Fenomeno» será el 17 de febrero a las 17:00 horas. Instancia en la que será emitido desde Viña del Mar durante la temporada festivalera.

Es importante mencionar que este nuevo programa no solamente contará con entretención y competencias. También tendrá un casting en el que se va a definir al próximo animador.

De acuerdo a José Miguel Viñuela, «El Fenómeno» quiere «cruzar generaciones» y acercarse a los televidentes a través de la entretención, el baile y otras dinámicas.

También te pude interesar: Pancha Merino sorprende tras ponerle freno a su boda y explicar por qué no se casará este 2025: «No me pregunten más»