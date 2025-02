«El enojo más caro de la vida»: Naya Fácil reveló la millonaria cifra que estaría gastando en la Gala del Pueblo

Cada vez queda menos para el inicio del Festival de Viña, y su evento predecesor, la Gala del Festival. Este año, le tocará competir con la inusual Gala del Pueblo, organizada por Naya Fácil, tras no ser invitada al evento principal.

La Gala del Pueblo empezó bien, con el apoyo de la gente y más de 60 celebridades invitadas, sin embargo, han aparecido distintos obstáculos que han puesto en riesgo la realización de la alfombra roja. Entre ellos, las quejas de los vecinos, los permisos municipales, el recinto, la transmisión y el costo total de la Gala.

Naya Fácil reveló cuánto ha gastado en sacar adelante la Gala del Pueblo

Naya Fácil se expresó a través de sus historias de Instagram, al respecto del costo que ha tenido hacer la Gala del Pueblo, el que, señala, ha salido completamente de su bolsillo: «100 palitos me está saliendo el enojo por no ir a la gala, el enojo más caro de la vida«, señaló entre risas.

«Después de esto no me enojaré más, mejor que me discriminen nomás. Río para no llorar», agregó.

Luego subió otra historia, en la que declaró: «Y esto recién comienza más encima. No sé cuánto más tendré que desembolsar, ¿y si me voy de Chile mejor?», comentó irónicamente.

Finalmente, Naya subió otra historia diciendo que no se enojaría nunca más, fiel a su sentido del humor, en la que comentó:

«Desde hoy todos tienen derecho a discriminarme, tratarme mal, insultarme, palabrearme, todo. No le voy a responder a nadie. Hagan lo que sea con mi imagen y mi nombre, desde hoy voy a ser paz y amor para todo el mundo«.

Por último, Naya Fácil bromeó con un mensaje para Mega, el encargado de la Gala del Festival de Viña. Preguntó en tono irónico si aún quedaban cupos para la Gala del Festival, ya que a ella le gustaría ir, y que hicieran las pases, además, realizó un último descargo: «¿Por qué conch… me metí en esta hueá?».

A pesar de las dificultades, aseguró que hará todos los esfuerzos para realizar la Gala del Pueblo: «Tiene que salir, si estoy comprometida ante todo Chile. No me puedo escapar, ya estoy metida en esta cuestión».

