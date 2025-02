«Eres demasiado rica»: Pareja de Pablo Herrera denunció fuerte «piropo» de Julio César Rodríguez pero fue desmentida en vivo

La pareja de Pablo Herrera, Karoll Román, fue invitada al capítulo de ayer de «Que te Lo Digo» de Zona Latina. El motivo de la invitación fue aclarar la polémica que se generó en la visita de Pablo Herrera a Primer Plano.

En el programa, el cantante tuvo un tenso cruce en vivo con JC Rodríguez. También, Karoll Román aprovechó la instancia para «desenmascarar a Julio César Rodríguez«, según sus propias palabras.

Pareja de Pablo Herrera denunció fuerte «piropo» de Julio César Rodríguez, pero fue desmentida en vivo

Así, Karoll relató un episodio que habría tenido lugar en 2024, mientras grababan un capítulo para el programa «Podemos Hablar«, de Chilevisión. Supuestamente, el conductor del programa se acercó «cálidamente» a la pareja de Pablo Herrera:

«Vamos caminando por el pasillo, y se acerca (Julio César Rodríguez) así, muy amoroso (abrazándola), y me dice ‘¿cómo tú andas con este we…, si tú eres demasiado rica?’, quiero aclarar algo, yo no estoy acusando nada con temas de acoso. En lo absoluto, para nada».

Aun así, agregó: «Es una actitud, es una mala actitud e incómodo. Yo me quedé helada y lo único que atiné fue a mirarlo y decirle ‘¡te pasaste! ¡¿Cómo me dices eso?!’. ‘¡Ay, si son bromas!’, me dice, ahí como que me traté de zafar de él, y me adelanto para alcanzar a Pablo«.

Sin embargo, en cosa de minutos el conductor del programa, Sergio Rojas, se contactó con el propio Julio César Rodríguez, quien respondió por mensajes desmintiendo la situación:

«¿Tú creerías que yo podría decirle eso a alguien haciendo mi trabajo? ¡Por Dios! Sergio, en serio, ¿te estás prestando para eso? Hice hace un año PH, fue Antonella. Me conoces de hace años, cómo le voy a decir a alguien que ni siquiera conozco, algo así, que está invitada a un programa«.

«Me conoces tanto tiempo. ¡Me parece increíble Sergio!», cerró el animador de Primer Plano.