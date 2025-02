«Es de poco hombre»: El duro repaso de Daniella Chávez al Pollo Castillo tras visita de Speed a Chile

La reconocida modelo nacional, Daniella Chávez, tuvo duras palabras para el creador de contenido «Pollo» Castillo. Todo esto, en el marco de la visita del streamer internacional IShowSpeed a nuestro país, en medio de su gira por Latinoamérica.

La polémica nace por una declaración del influencer nacional, quien fue el guía de Speed en Chile. El Pollo se refirió al momento en el que la modelo apareció en la transmisión, en la micro que lo llevó por el centro de Santiago, diciendo que no tenía idea de su participación en el viaje.

El duro repaso de Daniella Chávez al Pollo Castillo tras visita de Speed a Chile

Daniella Chávez decidió aclarar la situación a través de sus historias de Instagram, después de la ola de críticas de la gente, y la «desconocida» que le hizo el Pollo Castillo:

«No había tenido tiempo para hablar sobre lo que pasó con Speed en Chile. Yo no iba a hacer esto, pero como vi a Pollo Castillo lavándose las manos y dejándome mal, no me queda de otra que hablar y como siempre me caracterizo, con la verdad«, indicó

«Pollo dijo que no sabía que yo iba a estar arriba de esa micro, cuando se subió Speed, y no tenía idea de mi participación, lo encuentro que es de poco hombre no decir que sí sabía, que le ‘faltaron’ para reconocer», agregó.

Además, afirmó que la producción con la que trabaja el Pollo Castillo, con el propio influencer, tuvieron una reunión, donde volvieron a confirmar la participación de la modelo en el tour.

También, relató la charla que tuvo con la producción: «Ellos me contactaron diciéndome que iba a estar una micro afuera de La Moneda esperando a Speed, pero por tema de logística tuvieron que cambiar la dirección e iba a ser en Parque Almagro«.

«O ustedes piensan que yo ese día me encontraba en el centro, cargué la Bip!, me subí a una micro y ¡ah! ¿Qué suerte que estaba Speed? No sean ilusos», bromeó.

Finalmente, cerró con un mensaje directo al influencer: «Encuentro muy de poco hombre querer dejarme a mí, mal, y como la colada«.

«A veces hay que decir las cosas como son, y no me voy a quedar callada«, cerró.

