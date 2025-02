«Mucha más plata de la que vas a tener en tu vida»: Daniela Aránguiz destrozó a Pablo Herrera tras sus dichos en Primer Plano

Daniela Aránguiz tuvo unas duras palabras para el cantante Pablo Herrera, en el programa Sígueme, de TV+, del cual es panelista. Esto a raíz de las declaraciones de Herrera, en su contra, en Primer Plano.

Todo comenzó mucho más atrás, cuando Daniela Aránguiz «defendió» a Maite Orsini, tras la improvisada rutina de humor de Pablo Herrera en un concierto, en la que aludió a la diputada con un chiste de mal gusto. Ante esto, Aránguiz tildó al cantante de machista.

Daniela Aránguiz destrozó a Pablo Herrera tras sus dichos en Primer Plano

Pablo Herrera estuvo conversando con Julio César Rodríguez en Primer Plano, y entre uno de los temas que habló, se encuentra precisamente Daniela Aránguiz, por sus declaraciones:

«(Ella) Estaba haciendo un gesto obsceno de la misma persona que decía defender (Maite Orsini), la trató como una perra y trata pésimo a las mujeres, y ella dice defender a esta otra y hace la noticia, porque ella vive de esto«, señaló.

«Más aún ahora, porque Jorge Valdivia no puede trabajar, tiene que generar noticias. La hiciste, Daniela, eres seca para la hue…, pero yo no me voy a prestar para eso, porque yo no estoy para pelear con gatos chicos«, agregó.

Sin embargo, Daniela Aránguiz no se quedó callada, y fiel a su estilo, arremetió con todo contra Pablo Herrera: «Cuando uno fuma algunas cosas, como esas cuestiones como orégano, como que se te cagan las neuronas, y eso es lo que le está pasando a este lolosaurio«.

Luego, decidió contestar directamente a los dichos del cantante en el programa: «Plata, tengo hasta para costearte la carrera política que estai’ haciendo, y mucha más plata de la que vai’ a tener en tu vida. Eso es lo primero. Y segundo, de tonta, nada. El tonto aquí eres tú«.

«Mira lo que hiciste con tu carrera, me da lástima ver como antes triunfabas en el Festival de Viña y ahora tocai’ para cincuenta pelagatos«, concluyó Aránguiz.

