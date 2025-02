Naya Fácil entregó detalles de polémica con Pamela Díaz y aclaró si es que está invitada a la Gala del Pueblo: «Yo le dejé el visto»

Recientemente, Naya Fácil se refirió a la posibilidad de invitar a Pamela Díaz a la Gala del Pueblo que se encuentra organizando.

Es importante señalar que el año pasado, la influencer estuvo invitada al podcast de la figura de Canal 13. En esta instancia, estuvo presente Botota Fox, quien protagonizó una polémica con la joven.

Esto sucedió debido a que Naya Fácil recibió un mensaje en su teléfono. Momento en el que la transformista le quitó su celular para verlo, algo que no le gustó a la organizadora de la Gala del Pueblo.

Posteriormente, la popular influencer utilizó sus redes sociales para dar a conocer que no le pareció esta situación. Asimismo, mencionó que Pamela Díaz no le ofreció disculpas.

Frente a esto, recientemente en el streaming del canal My World, Naya Fácil entregó detalles con respecto a lo que paso después. Además, se refirió a si es que «La Fiera» fue invitada al evento que está organizando.

En este sentido, la popular influencer contó que después del incómodo momento que vivió con Botota Fox, la animadora de «Hay que decirlo» (Canal 13), le mando dos audios por WhatsApp.

«Yo nunca los escuché, porque estaba tan molesta, que quizás me comporté de forma inmadura, así que nunca lo escuché hasta hoy», mencionó Naya Fácil.

Además, la influencer señaló que en estos mensajes Pamela Díaz le ofreció disculpas, la habría invitado a conversar para aclarar el tema.

Naya Fácil reveló si es que invitó a Pamela Díaz a la gala del Festival de Viña

La influencer reveló que sí le mandó una invitación para la Gala del Pueblo a la figura televisiva. En este sentido, contó que «no me dio ni un sí ni un no, pero me dijo que teníamos una conversación pendiente las dos para solucionar lo del año pasado».

«La verdad yo le dejé el visto, no estoy dispuesta a conversar, porque quizás eso tuvimos que haberlo solucionado en su momento», agregó Naya Fácil.

«No me quiero recargar de energía, no encuentro que sea algo que tenga que solucionar con ella, porque yo no la veo, no conversamos y no está en mi círculo», finalizó.