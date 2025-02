«No se les entiende una mier…»: Comediante venezolana tomó «venganza» contra Chile por George Harris y se hizo viral

Un registro se ha hecho viral en redes sociales, sobre una comediante venezolana que aprovechó su show para mandarle un mensaje a Chile, tras la actuación de George Harris. Cabe recordar que Harris no pudo terminar su show por las pifias, e incluso se puso a «pelear» con el público.

Se trata de Valentina Royero, una joven comediante venezolana. En su rutina, la humorista atacó directamente a los chilenos, pero también repasó a Perú, e incluso mandó un ácido comentario para la cantante nacional Mon Laferte.

Comediante venezolana tomó «venganza» por George Harris y se hizo viral

En el video que se ha hecho viral, Valentina Royero parte diciendo: «Todo el tema con George Harris en Viña del Mar. Estoy muy molesta con los chilenos, pero no por lo que le hicieron a él. Estoy molesta con los chilenos porque ellos hicieron que en mi mente se sembrara una creencia que yo jamás creí tener. Y es la posibilidad de que ahora Perú es mejor destino que Chile«.

«Mira, yo jamás consideré que Perú iba a ser mejor que cualquier otra opción que me pusieran delante, pero vivo ahora con el miedo de que llegue un carajo, así de la nada, diciendo ‘hey, rápido, vas a emigrar, pero tienes que escoger Chile o Perú’, y yo no, la pinga, me voy para Perú«, agregó.

Luego, arremetió con todo contra Chile: «Los chilenos no saber hablar. ¿Ustedes han hablado o han escuchado hablar chileno? A los carajos no se les entiende una mier… Ellos hablan bien y tú no sabes qué están diciendo. Eso sí, cuando se trata de la palabra veneco, la pronuncian perfecto«.

«Yo creo que ellos, si pusieran el mismo empeño en otras palabras, de pronto hubiesen logrado grandes cosas, capaz que todavía tendrían las tierras que Argentina les quitó«, comentó, generando controversia.

Por último, lanzó un fuerte comentario que involucra a Mon Laferte: «Si yo hubiese sido George Harris en el Festival de Viña del Mar, hubiera tenido una entrada diferente, hubiese entrado normal, pero con un bolso de Rappi encima, me paro en la mitad de la tarima, me quito el bolso y hago que voy a sacar un pedido y es el Grammy que Rawayama le ganó a Mon Laferte«, esto en referencia al Grammy a Mejor Álbum Latino de Rock o Alternativo, que se llevó el grupo venezolano, ganándole a Mon Laferte.

Esta muchacha me hizo reír a carcajadas, con su punto de vista, sobre lo sucedido con #GeorgeHarris en #VinaDelMar2025. Ahí se los dejo #Venezuela pa’ que se rían ustedes un rato también pic.twitter.com/EdIHa8dxAr — Jose Luis Mata (@Mata_JoseLuis) February 25, 2025