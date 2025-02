Patricia Maldonado cuenta la firme sobre su inesperada salida de Primer Plano: «Tengo a mi familia un poco abandonada»

La salida de Patricia Maldonado del programa de CHV «Primer Plano», ha dado mucho que hablar. Y recientemente, ella misma entregó más de detalles sobre su renuncia.

En un mensaje que le envió al espacio de farándula, «Zona de Estrellas», señaló: «Aquí no hay especulaciones, ni que ‘se fue porque es enojona, porque tiene un caracter terrible…’ No, no, compadre».

En este sentido, a pesar de que Paty Maldonado reconoció que tiene sus mañas, aclaró que su decisión fue producto a la carga laboral y no a problemas con el equipo.

Además, dio a conocer que desde hace meses había agendado presentaciones de su café concert y como cantante para enero y febrero.

«Entonces, cuando yo llegué a ‘Primer Plano’ y me llamaron, lo primero que dije fue: ‘chiquillos, yo encantada, voy a funcionar los días que pueda, los domingo, pero no puedo dejar un trabajo agendado por meses’. Y eso es lo que me pasó. Me pasó dos domingos en que yo tuve que suspender y eso no se puede», señaló Patricia Maldonado.

Además, indicó: «Prefiero dar un paso al lado, que lo haga alguien que realmente tenga tiempo, que pueda darle todo el tiempo del mundo».

Paty Maldonado y los motivos de su salida de Primer Plano

Además, la opinóloga reveló que su salida también está relacionada a temas familiares.

«Te juro que ya no podía. No he tenido tiempo ni siquiera de preocuparme de mi nieto, que tiene seis meses, no lo he podido disfrutar. Entonces, me bajó la cuestión poh. Así de simple, chiquillos. Me bajó la nostalgia. Dije: ‘estoy trabajando harto, pero tengo a mi familia también un poco abandonada'», señaló Patricia Maldonado.

En este sentido, descartó tener conflictos con el equipo del programa de farándula. «Estoy muy contenta con la decisión que tomé. Tengo la mejor impresión de todo el grupo que trabaja en Primer Plano. Son el descueve, son la raja, son encantadoras personas. Me voy contenta, en muy buenos términos», indicó.

De este modo, aclaró: «Aquí no ha habido mala onda ni de parte de ellos, ni de parte mía».