Polémica eliminación en Palabra de Honor: participante abandonó el reality de Canal 13 sin despedirse de dos de sus compañeros

En el episodio que se emitió este miércoles en «Palabra de Honor», se vivió la eliminación de un polémico participante del reality Canal 13. Vale señalar que esto ocurrió luego de un duelo en el que participaron Félix Soumastre, Andrés Caniulef, Miguelito y Natu Urtubias.

En esta competencia había que rescatar cinco cantimploras. Para esto era necesario pasar por túneles de neumáticos y atravesar una ratonera en zigzag y posteriormente una palestra.

Vale señalar que en esta instancia, Miguelito destacó por su gran rapidez. En tanto, Andrés se cansó rápidamente.

Finalmente, el duelo terminó con Miguelito y Natu Urtubias como ganadores. No obstante, ambos tuvieron sentidas palabras para sus compañeros.

«Tengo sentimientos encontrados. A Andrés lo considero un amigo, es una gran persona, y con Félix aunque tuvimos encontrones aprendimos a conversar. Estar en este encierro nos hace reflexionar sobre heridas de la infancia que afloran, no me gustaría que ninguno de los dos se vaya», señaló la influencer

Por otro lado, Miguelito indicó: «Es fome que se tengan que ir Félix o Andrés, pero el reality es así, en algún momento me va a tocar partir también a mí».

Vale señalar que Félix Soumastre indicó que la competencia fue dispareja.

«Mientras Miguelito volaba, Andrés hacía un esfuerzo sobrehumano porque se llevó la carga más pesada. Todos sabemos que el gran fuerte de Miguelito son las ratoneras. Si nos hubiera tocado con cualquier otra pareja, habría sido más parejo», señaló el participante de Palabra de Honor.

Polémico participante fue eliminado de Palabra de Honor

Andrés Caniulef y Felix Soumastre revelaron que iban a elegir traición si es que le tenían que escoger. En este sentido, una vez que se abrió el sobre, el responsable de hacer fue el conocido periodista, quien votó traición.

«Yo de Félix tengo muy buenas opiniones de gente de afuera. Quiero que se queden con el recuerdo suyo de afuera. Un buen papá siempre es una buena persona, nuestros problemas de adentro son cosas nuestras y tienen que ver con luchas de egos y con esta realidad paralela. Mi molestia con él la vivo aquí adentro, afuera no sé, tendría que conocerlo», señaló el comunicador.

En tanto, Félix Soumastre señaló: «Siempre dije que era muy difícil que yo llegara a la final, pero sí quería llegar más lejos. Y mientras haya un miembro de la Familia, la oficina seguirá abierta. Me llevo mucha gente en el fondo de mi corazón, y cuento cada minuto para reencontrarme con mi hija. Lo pasé bien pero lo pensaría dos veces antes de volver a meterme a otro». Vale señalar que mencionó a todos sus compañeros, salvo a Faloon Larraguinel y Andrés Caniulef.

«Andrés y yo tenemos diferencias profundas. Siento que se equivocó de forma grosera conmigo y mientras no haga su mea culpa, está difícil llegar a un diálogo. Ya veremos más adelante», comentó sobre su dupla del programa de telerrealidad.

Cabe destacar que Faloon Larraguibel no se despidió de Felix Soumastre y señaló: «Yo no me despido, no soy cínica. ¡Hasta luego Mari Carmen!».

«Vi la peor versión de él acá, horrible, manipulador, déspota. Y él se mostró tal cual es, una versión que yo no conocía porque lo veía de lunes a viernes. Pero convivir con él es otra cosa», agregó la exchica Yingo.

En tanto, Andrés Caniulef mencionó: «Y así se fue el capitán del Titanic, ahogadísimo. Mañana la energía de la casa va a ser otra».