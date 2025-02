Reconocido jugador de Colo-Colo es confirmado para la Gala de Naya Fácil: «Gracias por el apoyo»

Desde que la organización de Viña no invitó a Naya Fácil a la Gala del certamen, La Gala del Pueblo ha estado en el ojo de todos los medios, ya que algo así nunca se había visto.

Cabe destacar, que la influencer está organizando su propio evento, al cual denomino como La Gala del Pueblo, y ya hay varios personajes confirmados. Entre ellos artistas urbanos, influencers, comunicadores, personajes de la TV, y deportistas.

Fue hace algunas horas, que la personalidad de redes sociales utilizó la cuenta oficial de La Gala del Pueblo para confirmar la presencia de un reconocido futbolista, quien juega actualmente en Colo-Colo.

Nos referimos a Brayan Cortés, arquero de la escuadra alba, y también jugador de la selección chilena de futbol.

Con su participación, el portero del cacique se une a personajes como Karen Paola, Jorge Alis, Leo Rey, Junior Playboy, Dash, Willy Sabor, y el extenso listado sigue.

«Brayan Cortés confirmado para la Gala del Pueblo, gracias por el apoyo», escribió la organizadora en la cuenta oficial del evento.

Reacciones de los usuarios a la participación de Bryan Cortes en la Gala del Pueblo

Rápidamente, los usuarios activos en Instagram se refirieron a la invitación, y posterior confirmación de Bryan Cortes.

Por un lado, muchos cibernautas agradecieron que un deportista estuviera en el evento. «Aguante el colo y toda su gente», «Por fin un deportista», «este sipooo», gigante Indio» y «Bien Naya, invita a más deportistas», fueron algunos de los comentarios.

Sin embargo, algunos aprovecharon la exposición para criticar al guardameta albo. «Como respondió la invitación, si no tiene manos», Ojalá llegue a la gala, porque la de llegar a las pelotas no se la sabe«. «De las we.., que anda preocupado».

Puedes ver la lista completa de invitados, haciendo clic ACÁ.

