Reconocido personaje asistió a la Gala, pero no sé presentó y en redes sociales lo catalogan como «el mejor vestido»

El pasado viernes, el Sporting Club de Viña del Mar abrió sus puertas para recibir a los asistentes de la esperada Gala del Festival de Viña 2025. Entre looks deslumbrantes y atuendos impecables, los invitados acapararon todas las miradas. Sin embargo, tras el desfile, el backstage estuvo marcado por momentos de caos.

Uno de los episodios más comentados fue la ausencia de Luis Jiménez en la pasarela, a pesar de que se encontraba en el recinto. A través de sus redes sociales, el exfutbolista explicó la situación y pidió disculpas a quienes esperaban verlo en la alfombra roja, así como a su equipo.

«Me quedo con lo positivo de la noche de ayer, nos preparamos mucho tiempo con mi equipo. Fue difícil para mí porque no estoy acostumbrado», expresó.

Además, señaló que su decisión de retirarse estuvo motivada por el cansancio y las circunstancias del momento.

«Pido disculpas a cada uno de los que me acompañaron en esto y agradezco haberme apoyado en la decisión. Todo lo demás que se está diciendo no son palabras mías», concluyó Luis Jiménez.

Usuarios se manifestaron en redes sociales

Sin embargo, el ex de Cote López reveló su atuendo a través de una publicación en redes sociales. Rápidamente, recibió cientos de comentarios de sus seguidores, que esperaban verlo desfilar por la alfombra roja de Viña del Mar.

«Que falta de respeto para ti y tu equipo. Me quedé esperando», «Lo vi en persona y estaba atómico el traje», «Luis definitivamente hubieras dado mucho que hablar, eras el mejor vestido de la noche con ese look, pero la falta de respeto a tu persona por la organización fue muy grande. Me alegra no les dieras el gusto… Sin duda marcas siempre la diferencia para bien!», fueron solo algunos de los positivos mensajes que le entregaron a Luis Jiménez.