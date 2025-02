Roberto Cox se despide de Contigo en la mañana: explicó el motivo de su salida del programa

En la jornada de este viernes, una noticia causó en remezón en Chilevisión, y es que se confirmó la salida del periodista Roberto Cox del espacio matinal.

Según consignó La Cuarta, María Paz Arancibia ya había revelado que el comunicador no seguiría en el espacio, debido a temas salariales.

No obstante, Cox no demoró en desmentir esos dichos. «La salida no tiene que ver con pretensiones salariales», señaló.

Asimismo, Julio César fue el encargado quien compartió palabras con Roberto, con el fin de darle una despedida.

«Queremos tomarnos este último bloque para despedir a un compañero que ha estado dos años con nosotros. Él no se va del canal, sigue en el Departamento de Prensa, con nuevos proyectos seguramente», partió relatando.

Además, agregó que: «las puertas están abiertas, este mesón te estará esperando para cuando quieras venir a compartir con nosotros».

Este fue el motivo de la salida de Roberto Cox

Respecto a su salida, el periodista comentó que: «Desgraciadamente, me estaba pasando la cuenta, empezaba muy temprano con el AM, y voy a seguir ahí, pero después estaba hasta las 13:00 y se me estaba haciendo pesado».

Asimismo, reveló lo que quiere para su futuro laboral. «Quisiera retomar las coberturas internacionales, poder viajar un poquito más, porque eso es lo que más me llena. También me gustaría comunicar más desde otra vereda, no tan densa, sino que desde el entretenimiento», cerró.

