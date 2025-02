¿Se postulará como Reina del Festival de Viña?: Daniela Aránguiz confesó la verdad tras la propuesta de Mega

Daniela Aránguiz, en su faceta de panelista en «Sígueme» de TV+, se refirió a la posibilidad de participar en la carrera por la corona del Festival de Viña 2025.

Esto, luego de que se presentó una lista con las potenciales candidatas a Reina del Festival, donde estaba la panelista del programa.

Daniela Aránguiz confesó la verdad tras la propuesta de importante canal

En el programa «Sígueme«, de TV+, se encontraban nombrando a las supuestas candidatas a Reina de Viña para el festival de este año, cuando apareció la panelista del programa, Daniela Aránguiz.

Ante la sorpresa de Aránguiz, la conductora, Julia Vial, le preguntó por qué aparecía en el listado, pero ella tampoco entendía.

Fue Camilísima, también panelista, quien intervino, diciendo que los investigadores del programa tenían casi confirmado que se postularía con Mega, donde también es panelista, del programa «Only Fama«.

Ahí, Daniela Aránguiz se sinceró: «La verdad es que me lo propusieron en Mega. Me lo propusieron muy de pasillo, una persona, un productor de Mega. También me lo propuso el diario La Hora de poder ser candidata a reina, pero yo lo descarté«.

«Yo estoy en cuatro trabajos, no es de floja. Estoy decorando ‘Petite Cabane’ de La Dehesa; estoy en ‘Only Fama’; estoy acá en ‘Sígueme’; y también estoy en el nuevo proyecto del satélite de Viña«, agregó.

La panelista dio sus razones: «Son cuatro cosas, no me da. Tengo que tener vida, soy mamá, tengo que hacer el aseo, no tengo a nadie que me ayude. Imagínate cocino todos los días. Así que yo no tengo tiempo, pero les deseo lo mejor a todas. Yo ya tengo mi ganadora«, afirmó.

Aunque, dejó la puerta abierta para el futuro: «Yo no voy a estar dentro de esas niñas, quizás el próximo año lo piense. Sería bueno a los 40 años hacer algo bien osado, pero este año no. Lo descarto completamente«.

«Y mi reina, aparte de la Cami, que es de mi programa, que obviamente quiero que tú ganes mi amiga, pero yo pienso que va Faloon«, cerró.

También te podría interesar: Carlitos Vera, emblemático personaje de los realities de Diego González fue baleado: «Es la segunda oportunidad que Dios me da»