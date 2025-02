Sorpresa en Palabra de Honor: participante abandonará el reality de Canal 13 y sorprenderá a sus compañeros con inesperada confesión

Este lunes se emitirá un nuevo capítulo de Palabra de Honor, en el que se mostrará un inesperado momento que se vivió en el reality de Canal 13.

Resulta que un participante dejará el espacio y sorprenderá a sus compañeros con una inesperada confesión.

Esto sucederá después de que la Comandante Arratia llegue al reformatorio. En esta instancia les dará a conocer a través de una carta que va a leer Andrés Caniulef, en la que se dará a conocer que uno de ellos es un «infiltrado» de Palabra de Honor.

De este modo, cuando el resto de participantes del reality de Canal 13 sepan quién es, este va a dar a conocer que tras haber cumplido su propósito, su paso por el encierro finalizará.

«Quiero agradecerles el buen recibimiento, me hubiera encantado quedarme, pero por motivos personales debo irme. No caigan en discusiones y que gane el mejor. Me voy completamente reformado», expresará el participante.

Vale señalar que desde Canal 13 no dieron a conocer de quién se trata. De este modo, los televidentes tendrán que esperar hasta el capítulo que se emitirá la noche de este lunes del programa de telerrealidad para saber quién es.

Fuerte conflicto en Palabra de Honor

Vale señalar que en el capítulo de este domingo se vivió una fuerte discusión en el reality de Canal 13. Esto ocurrió después de que Faloon Larraguibel salió en defensa de Daniela Requena.

En esta instancia, la española le consultó a Jenko del Río si lo de ellos ya se había acabado. En este sentido, este contestó: «Sigo muy en pie en lo que pienso de ti. Te considero una chica increíble, me divierto contigo. Nuestra diferencia es que tú eres un poco más mandada y yo soy más calculador».

Posteriormente, Faloon Larraguibel se lanzó contra su compañero de Palabra de Honor. «Trepador. Le propusiste un romance a la Dani y ella te dijo que no», lanzó la exchica Yingo.

Ante esto, Jenko del Río mencionó: «Yo solo le dije que si le sumaba, bien, y si no, también. No tiene nada de malo llegar a un acuerdo. Solo quise hacerlo así para que nadie salga herido. No me gusta hacer lo que no me gusta que me hagan, y no le quiero hacer daño».

En este sentido, Daniela Requena mencionó: «Si me acuesto contigo es porque me apetece, no me voy a arrimar a alguien porque piense que me puede sumar. No me hace falta nadie para brillar».