Tonka Tomicic alza la voz y se refiere a la situación de su departamento y a los rumores sobre paraísos fiscales: «Se ha dicho tanta barbaridad»

Durante la jornada de este lunes, Tonka Tomicic conversó con el matinal de TVN, Buenos Días a Todos. Instancia en que la animadora se refirió a una posible participación en la gala del Festival de Viña y de la situación de su departamento.

En este sentido, con respecto a la tradicional alfombra roja del certamen viñamarino, indicó: «Lo estoy viendo, estoy resolviendo temas personales que, bueno, no son tan personales porque aparecen todos los días en TV, pero quiero ir quemando etapas, salir de mis temas pendientes y, luego de eso, resolver si voy o no».

Además, también se refirió a la invitación que recibió para participar en la gala de Naya Fácil. «Tengo que ser súper sincera; me llegó primero la invitación de Mega, y luego la de Naya», indicó Tonka Tomicic.

Asimismo, en el programa de TVN, se dio a conocer que está esperando que «se cierre el tema del caso Relojes».

En este sentido, agregó: «Se supone que ya no tienen más plazo de investigación, entonces es un proceso que se está cerrando estos días y yo podía seguir con vida normal».

Tonka Tomicic alza la voz

En conversación con Buenos Días a Todos, la popular comunicadora expresó: «Aprovecho de decir que, ayer, estaban especulando sobre que yo tenía plata guardada afuera, en paraísos fiscales. Yo he tenido la dinámica de guardar silencio, pero de tanto guardar silencio se ha dicho tanta barbaridad en televisión». De este modo, hizo referencia al programa de CHV, «Primer Plano».

«Tú no puedes decir cosas así al voleo, dónde está tu ética profesional. Yo no tengo dinero en paraísos fiscales y llamo a las personas que dicen eso que muestren las pruebas Se han dicho muchas mentiras. Aprovechando este llamada voy a aclarar ciertas cosas», agregó Tonka Tomicic.

En este contexto, la exfigura de Canal 13 mencionó: «Me cuesta hablar de mí, no me acomoda, pero siento que, ¿hasta cuándo? Yo no pago el departamento, desde que dejé de trabajar no lo hice, está a mi nombre, pero no es responsabilidad mía, yo no lo pago».

Además, agregó: «Es un error que yo cometí de mantener mi vida súper privada, porque la defiendo, pero a veces tú ves que hablan de una persona que no soy yo. El error es mío, no he puesto mi voz».