Tras ser diagnosticado de gripe: Muere famoso actor de 27 años que fue parte de reconocidos proyectos

Recientemente, se dio a conocer una noticia que golpeó fuertemente al mundo del espectáculo. Resulta que según informó RadioImagina, un popular actor habría fallecido después de contraer un resfriado común a sus 27 años de edad.

Vale señalar que un amigo cercano del intérprete dio a conocer la noticia con un sentido mensaje a través de redes sociales.

«Saltaste fuera del tiempo y te convertiste en una estrella, duermes para siempre. Lo extrañaremos durante mucho tiempo, mi buen amigo, llegará hasta el final», señaló.

Vale señalar que la noticia ha generado gran impacto. Esto se debe a que, según informó Radio Imagina, el intérprete fue hospitalizado producto de una gripe. Esta habría sido definida como un resfriado común, sin embargo, empeoró con el pasar de los días.

Además, antes de que se confirmara su partida, se dio a conocer que tuvo que recibir un tratamiento de emergencia debido a una infección en el sistema nervioso central.

Muere joven actor de 27 años

El actor de 27 años que perdió la vida fue el intérprete de nacionalidad china, Liang Youcheng.

Vale señalar que el joven alcanzó gran reconociemiento por ser parte de diversos C-Dramas. Entre ellos se encuentra «Echo Of Her Voice», «It Girl In Tang Dynasty», y «My Heart»

Es importante mencionar que según informó People en Españo, la partida del actor chino Liang Youcheng ocurrió el 30 de enero de este año. Sin embargo, recientemente se conoció de manera pública.

