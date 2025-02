«Una vez me metí uno…»: El ‘homenaje’ sin censura de Edo Caroe a Don Carter en el Festival de Viña 2025

La noche del miércoles se vivió la tercera jornada del Festival de Viña 2025, esto, por la suspensión de la real tercera noche por el corte de luz. Se presentaron en la Quinta Vergara Carlos Vives, Edo Caroe y Carín León. El humorista se robó el espectáculo, marcando la mayor sintonía en el horario de la transmisión.

Edo Caroe tuvo una exitosa rutina, en la que repasó temas de actualidad, como el corte de luz, la polémica presentación de George Harris en la noche inaugural, e incluso bromeó con Gabriel Boric y Sebastián Piñera. También, incluyó chistes sobre su vida personal, su hija, y su yerno Martín.

Un momento que se hizo viral en las redes fue el curioso homenaje que le hizo al comediante Don Carter, con un chiste sin censura.

El ‘homenaje’ sin censura de Edo Caroe a Don Carter en el Festival de Viña

En medio de su rutina, Edo Caroe comenzó con un chiste su «homenaje» a Don Carter: «¿Por qué me siento obsoleto? Primero, soy hombre, segundo, heterosexual, obsoletísimo, monógamo, que come carne y le gustan los chistes de Don Carter«.

Mientras el público ovacionaba al querido humorista, que se caracteriza por sus chistes sin censura, y con alto contenido explícito, Edo Caroe continuó: «Me encanta Don Carter. Creo que es uno de los mejores comediantes de este país. Lo invité hace poco a mi show en el Movistar Arena, el quinto«, aprovechando para tirarle un «palito» a George Harris.

Así, el humorista relató que estuvo con Don Carter en la mañana, en su ensayo: «Me dice, ¿tú sabes qué, Edo? Que el pepino es bueno para la memoria. Y le digo, ‘no, Don Carter, ¿por qué?’ Porque una vez me metí uno en la raja y no se me olvidó nunca más«.

«Don Carter por la chucha son las 10 de la mañana«, terminó el chiste, desatando las risas del público.

«Que es bueno, le mando un gran saludo a Don Carter«, cerró Edo Caroe.