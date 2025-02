«Yo tengo lesiones, constaté lesiones»: Denisse Campos alza la voz tras polémico altercado en Viña del Mar

Durante los últimos días, Denisse Campos ha estado en el centro de atención. Esto se debe a que protagonizó un inesperado conflicto en un restobar ubicado en Viña del Mar. De hecho, fue detenida debido a que fue acusada de insultar y agredir a los funcionarios del local.

Vale señalar que la exmodelo fue formalizada debido a este altercado, en el que estaba acompañado junto a dos personas, de las que una es menor de edad.

Y recientemente, Denisse Campos rompió al silencio. De este modo, entregó detalles sobre la polémica y se defendió.

Denisse Campos rompe el silencio tras su polémica en Viña del Mar

La polémica que protagonizó la exmodelo se viralizó rápidamente en internet, lo que le ha costado diversas críticas.

En este sentido, recientemente en conversación con LUN, Denisse Campos señaló: «Estoy más o menos, no más. No quiero que se sigan diciendo cosas que no son. Todavía no han escuchado mi versión».

Asimismo, la hermana de Daniella Campos expresó: «Las cosas no son como las están diciendo. Necesito que paren un poquito. Yo soy la agredida y me han dejado todos como la agresora, yo tengo lesiones, constaté lesiones… espero que entiendan que la única lesionada soy yo».

Es importante mencionar que Denisse Campos, va a entregar más detalles con respecto a esta polémico en el capítulo que se va a emitir este domingo en Primer Plano.

«Necesito defenderme de lo que está sucediendo. Yo no tengo problemas de lucas, pero necesito pagar los abogados porque son varios, varias demandas que voy a poner», explicó.