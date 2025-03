Actriz nacional acusó a exactor de Mega de violencia intrafamiliar y compartió fuertes registros

La actriz Magdalena Gelsam acusó a su expareja, Félix Villar, de agredirla físicamente de forma recurrente, mientras mantenían una relación amorosa.

Además, contó que inventó que la habían asaltado, para cubrir el golpe que le dio el exactor de Mega, que apareció en teleseries como «Perdona Nuestros Pecados» y «Juego de Ilusiones«.

Popular actor nacional es acusado de haber ejercido violencia física contra su expareja

«Félix Villar es un hombre violento, manipulador y narciso», así comenzó una publicación la actriz Magdalena Gelsam, quien mantuvo una relación con él, sin embargo, poco después la borró.

Sin embargo, subió una serie de videos relatando su experiencia con el actor Félix Villar. Entre ellos, un episodio en el que ella apareció en las redes con el ojo morado:

«Hace seis o siete meses yo conté que había sido víctima de un asalto junto a con mi pareja en ese entonces, Félix. Pero eso es mentira. Yo conté eso para protegerlo, porque él me violentaba recurrentemente«.

Según su relato, la realidad es que ella inventó esa historia. En verdad, Félix Villar le habría dado un cabezazo en la cara, lo que le dejó el ojo morado, y no podía ocultarlo.

Además, reveló que esta situación del cabezazo sería uno de los muchos episodios de violencia de la relación.

«Si no es por mi amiga, que llega en el momento que Félix me estaba violentando, me hubiera costado mucho más salir. Estaba el hijo pequeño de él viéndolo, vio todo«, aseguró.

También, reveló que la violencia llegaba a tal punto, que al final de su relación ella ya ni siquiera oponía resistencia ante las agresiones de Félix Villar.

Después, en otra publicación de Instagram, mostró las fotos con su ojo morado, y en una de ellas, aparecía sonriendo junto a Félix Villar, lo que llamó la atención de los usuarios.

Ante esto, reveló en los comentarios: «Él es el que me lo dejó morado, sí, eso fue como una o dos semanas después de la pelea. Cuando uno está en una relación así, y metida hasta las masas, perdonas, tapas, inventas para protegerlo y protegerte a ti. Tanto como para sacarme fotos con él. Y sí, súper enferma la wea».

También podrías revisar en RadioActiva: Reconocida influencer chilena muere a sus 34 años tras sufrir trágico accidente