Aseguran que Jorge Valdivia recibió amenazante llamado de madre de Maite Orsini: «Que no hable más de su hija»

Todo parecía indicar que las polémicas entre Maite Orsini y Jorge Valdivia se habían calmado. Sin embargo, recientemente se dio a conocer un rumor que cambia este panorama.

Y esta nueva controversia involucra a ni más ni menos que a Maite Pascal, madre de la diputada.

Resulta que en programa «No es lo mismo» de Tevex, Martín González dio a conocer que Pascal habría llamado a Jorge Valdivia para hacerle una fuerte advertencia.

«Llamó con rabia, amenazando a Jorge, diciendo ‘deja de hablar, ¿hasta cuándo?'», habría señalado hace algunos días según lo informado por González.

«Digámoslo en ese contexto, lo reputeó», agregó el comunicador

En este contexto, Martín González mencionó que la madre de la parlamentaria le habría dicho a Jorge Valdivia que «que no hable más de su hija, que deje de inventar cosas, que asuma…».

Además, en el capítulo de este jueves, el comunicador agregó que fue «un llamado muy extraño, que Jorge no lo entendía, porque el llamado no fue muy cordial. Fue en un tono muy amenazante, por lo que me cuentan».

Daniela Aránguiz se refiere al supuesto llamado a Jorge Valdivia

Desde el programa de espectáculos de Canal 13, «Hay que decirlo», le preguntaron a Daniela Aránguiz con respecto a este supuesto llamado.

Frente a esto, la ex de Jorge Valdivia se mostró sorprendida. Además, aseguró que ella no entregó la información.

«¿Amenazándolo? Yo no tengo idea. No tengo ni pruebas ni dudas. Si quiero contar algo, lo contaría yo. Entonces a mí no me cuelguen muertos que no son míos», señaló Daniela Aránguiz con respecto a las supuestas amenazas.