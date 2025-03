¡Bienvenido! Víctor «Pelo Verde» Aranda será el encargado de reemplazar a Pape en sus vacaciones

¡Pape se nos va!, pero tranquilos, que será durante tres semanas, ya que todos nos merecemos unas vacaciones ¿O no?

Por lo mismo, su reemplazo tenía que ser alguien de peso, y que cuidara el gran espacio de nuestro queridísimo Pape, que de lunes a viernes nos entretiene con «Yo soy tu Pape».

Fueron días de misterio, pero finalmente, se reveló quién tendrá el honor de sentarse en el increíble estudio de la 92.5.

Nos referimos, nada más y nada menos, que a Víctor Aranda aka Pelo Verde, destacado locutor de radio, que se ha desempeñado por años en el rubro de las comunicaciones, con apariciones en TV, y con varios programas de radio encima.

«De verdad, no esperaba tanto cariño que he recibido. He vuelto a reencontrarme con la radio. No puedo ser más agradecido de lo que pasa, y de lo que me está pasando. Durante tres semanas le cuidaremos el boliche al querido Pape Salazar», escribió en sus redes sociales, luego de ser presentado al aire el día viernes.

¿Quién es Víctor Aranda? el locutor que reemplazará a Pape

Víctor tuvo sus primeros pasos en la 92.5, donde fue control y postproductor. Asimismo, pasó a Los 40, donde comenzó en la locución con programas como estación 40 y Mala Influencia.

También ha sido parte de grandes producciones de TV. Fue panelista de «Mucha Tele» en Via X y conductor de «Intensos» de ETC.. en compañía de Juan Andrés Salfate.

¡Éxito Víctor, y bienvenido a la Radio de la Gente Feliz»!

