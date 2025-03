Botota Fox reveló detalles de su pasado como trabajadora sexual: «Yo siento que perdí mi dignidad…»

El pasado viernes se estrenó un nuevo episodio de Podemos Hablar, donde Botota Fox, una de las invitadas, abrió su corazón y compartió detalles sobre su pasado como trabajadora sexual.

Durante la conversación, la comediante comenzó relatando: «Los recuerdos míos de los tiempos en los que trabajé en la calle, es haber sido una persona super cuidadosa, siempre me cuidé en el ámbito sexual. No tomaba, yo creo que eso fue lo más importante».

El duro pasado de Botota Fox

Mientras dialogaba con Diana Bolocco, reveló que la muerte de su madre fue el detonante que la llevó a buscar sustento en las calles.

«La primera vez que salí vestida de mujer con la ropa de mi hermana, a dar una vuelta a las 4 de la mañana», recordó.

Ese día, según contó, logró ganar veinte mil pesos, lo que marcó un antes y un después en su vida. «Eso fue lo que gatilló que al otro día yo dijera voy a salir de nuevo. Porque ya tenía 20 mil pesos que me alcanzaba para al otro día comprar pan», confesó.

Asimismo, Botota Fox no guarda buenos recuerdos de esa etapa. «Lo veo como un momento de debilidad hacia mi persona, a mi autoestima, porque cuando uno está en la calle pierde su dignidad. El hecho de estar parada (…) Yo siento que perdí mi dignidad», expresó, según reportó FMDOS.

Para finalizar, habló sobre los duros momentos que vivió mientras trabajaba haciendo aseo durante el día y lo difícil que era cubrir sus gastos. «Yo ganaba 90 mil pesos mensuales, y no me alcanzaba para el arriendo. Yo pagaba 50 mil pesos de arriendo, estaban mis cinco hermanas además, y yo las ayudaba a que no les faltara para comer», concluyó.

