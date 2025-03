«Chinches en la suciedad máxima»: Revelan detalles del complejo momento que vive Cathy Barriga en la cárcel de San Miguel

Durante la jornada de este lunes, Romina Sáez, recordada exchica Mekano habló este lunes con respecto al momento que atraviesa su amiga Cathy Barriga en la cárcel de San Miguel.

Resulta que en el espacio de Zona Latina, «Que te lo digo», Romina aseguró que la exalcaldesa de Maipú está en un lugar «insalubre».

Romina Sáez entrega detalles del momento que vive Cathy Barriga

«Tengo conocimiento de hace meses de lo que estaba pasando ahí. Lamentablemente, yo tengo que hacer caso a lo que dice mi amiga», señaló la exchica Mekano.

«Ella me comentó cuando le vi estas picaduras, llena de ronchas, asquerosas, que son de chinches en la suciedad máxima, insalubridad máxima en los baños y en todas partes, donde ellas mismas tienen que limpiar», agregó con respecto a la situación que vive Cathy Barriga.

En este contexto, Romina Sáez dio a conocer que la exalcaldesa lo estaría pasando realmente mal.

«Sé que no es un hotel, ella lo tiene claro y yo también, me dice que por favor que no le cuente a nadie lo que está viviendo, porque no falta la persona hueca de cerebro que empieza a hablar ‘ay que se quiere hacer la víctima'», mencionó.

Además, la exchica Mekano dio a conocer que Cathy Barriga se quemó la cara después de aplicarse un rostro de belleza.

«Lo de la crema sí. Yo la vi, yo me he hecho varios peeling químicos, que quiere decir que te echan una especia de ácido en la cara… te quema, te saca las capas de la piel», mencionó.

«La verdad que yo no me he hecho ninguno tan profundo como lo que le vi a ella, como perder la piel en su cara y su cuello», agregó.