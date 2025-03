«Cierra una página del humor en nuestro país»: Muere reconocido comediante a sus 84 años

Desde redes sociales confirmaron el fallecimiento del destacado actor y humorista argentino Antonio Gasalla, a los 84 años. El comediante padecía una compleja enfermedad que deterioró su estado de salud en los últimos años.

Antonio Gasalla fue uno de los humoristas más importantes del país vecino, con gran trayectoria, además, en la televisión, el cine, y el teatro. Su velatorio tiene lugar en el Teatro Maipo, en Buenos Aires, lugar en el que brilló en muchas ocasiones.

Fallece reconocido comediante internacional a los 84 años

Antonio Gasalla murió a los 84 años de edad. El comediante padecía de demencia senil progresiva, lo que fue poco a poco complicando su estado de salud. Hace solo un par de semanas, había sido internado de gravedad por una neumonía. A pesar de que recibió el alta médica, su estado de salud seguía siendo complejo.

Carlos Rottemberg, productor teatral, confirmó la noticia mediante Multiteatro, su cuenta en X, con una foto del comediante, y el siguiente mensaje: «La triste noticia del fallecimiento de Antonio Gasalla cierra una página del humor en nuestro país. Nuestras condolencias a su hermano Carlos y familia».

Según consignó Infobae, el hermano del comediante, Carlos Gasalla había confirmado su complejo estado de salud: «Quiero ser claro: tiene demencia senil. Es una enfermedad que va a seguir avanzando. Antonio no tiene conocimiento ninguno, no habla».

Acorde al medio citado, su amigo, el periodista Marcelo Polino había detallado la condición en que estaba el comediante: «Antonio está bastante complicado. No camina, no nos reconoce desde hace más de un año. Ya casi no habla, se alimenta por un botón gástrico. Es un panorama muy triste«.

