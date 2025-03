«Di lo máximo de mí»: Destacada figura de Mega se despide en vivo de Mucho de Gusto y hace importante llamado a la audiencia

Este jueves 6 de marzo, una importante figura de Mega vivió su último día como conductor de Mucho Gusto. Estamos hablando de ni más ni menos que de José Antonio Neme.

Vale señalar que el puesto del popular periodista ahora será ocupado por Rodrigo Sepúlveda, quien estará acompañando a Karen Doggenweiler en el programa matutuni.

Por otro lado, José Antonio Neme pasará a conducir Meganoticias Central.

Cabe destacar que al iniciar el programa, el reconocido periodista indicó entre risas: «Termina una era en este programa, se acaba un ciclo».

Frente a esto, Karen Doggenweiler mencionó: «Pero vienen cosas tan lindas para ti, último día de nuestro Jose acá para quienes se integran a la sintonía. Hay unas sorpresitas para ti».

Posteriormente, José Antonio Neme señaló que no quería una «despedida llorona, que me traigan un ramo de flores, esas cosas, no. Hagamos un programa entretenido, si uno va a estar acá, de repente me invitarán y yo los invitaré. Acá no se ha muerto nadie”».

La despedida de José Antonio Neme de Mucho Gusto

Al final de la emisión de hoy de Mucho Gusto, se comenzaron a mostrar algunos registros del periodista en el programa.

Y después de ver las imágenes, José Antonio Neme mencionó: «Tengo una cosa acá, rara en el pecho. No es porque no me guste donde voy ni tenga temor de eso, pero salir de un programa donde era tan feliz, toca una fibra mía».

«Di lo máximo de mí, dejé todo en la cancha. Hubo algunas situaciones mejor resueltas que otras. Entrevistas que salieron bien y otras que no salieron tan bien. Pero dejo un programa lindo, firme y sólido en su estructura editorial», añadió el popular periodista.

Posteriormente, José Antonio Neme expresó: «Me voy con el placer del deber cumplido. Esa es mi mayor satisfacción».

Además, el reconocido rostro de Mega tuvo palabras para Rodrigo Sepúlveda, quien asumirá su puesto. «Le deseo el máximo de la suerte a Sepu. Espero que sea tan feliz como yo acá. Sin duda tí le vas a hacer la pega muy fácil», le mencionó a Karen Doggenweiler.

«Ojalá el programa se vaya adaptando a él. Esto es lo mismo que cuando te pruebas un traje. Hay que ir ajustando de aquí, de allá. Hay que tener paciencia», agregó.

En este contexto, José Antonio Neme hizo un llamado a la audiencia.

«El público también tiene que ser amable, paciente e ir descubriendo a un Sepu que a lo mejor no hemos visto hasta ahora, porque este programa es como una caja de sorpresas, saca de uno cosas que probablemente uno no sabía que tenía o estaban. Quiero pensar, me atrevo a decir, que a lo mejor de Sepu va a aparecer una nueva personalidad. La gente tiene que lograr reencontrase con eso», señaló.