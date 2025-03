Diana Bolocco generó gran preocupación tras revelar delicado estado de salud: «No me acuerdo haberme sentido peor»

Este martes, Diana Bolocco no estuvo presente como conductora en el programa de espectáculos de CHV, «Plan Perfecto».

Y mediante sus redes sociales, la popular comunicadora dio a conocer que está atravesando por una delicada situación relacionada con su salud. De este modo, no pudo llegar al canal.

Diana Bolocco revela delicado problema de salud

«Me fui a la B», comenzó señalando la animadora en su cuenta de Instagram.

Además, Diana Bolocco mencionó que «no me acuerdo haberme sentido peor en mi vida. Náuseas, dolor de guata, muy decaída y con mucho frío. No tenía fiebre, pero ahora sí. Me duele hasta el pelo».

En este sentido, la comunicadora también dio a conocer que no pudo estar en las grabaciones su otro programa en CHV, «Podemos Hablar». «No voy a poder ir a mi grabación de hoy. Me siento culpable», indicó.

«Gracias al colega que me reemplazará. Apenas sepa quién es, le daré los agradecimientos públicos. Gracias equipo lindo de PH por el apañe. Y a ustedes, gracias por los corazoncitos que me van a mandar», agregó Diana Bolocco.

Posteriormente, con respecto a los síntomas que presentó, consultó: «¿Alguien más así? ¿Dolor de guata, náuseas, diarrea, fiebre? ¿Qué será? ¿Influenza?».

Luego, la figura de CHV compartió otra postal desde un recinto de salud.

Además, agradeció a sus seguidores y les aclaró: «Gracias por los mensajes de cariño y preocupación. Tengo un rotavirus. Ya me siento mucho mejor porque me bajaron la fiebre y me pasaron dos bolsas de suero. Me voy a dormir pero no sin antes agradecer a mi querido Eduardo de la Iglesia por conducir el capítulo de PH. Nos salvaste».