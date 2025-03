Ex de Pamela Díaz es el nuevo participante del reality de Canal 13, Palabra de Honor: «Me atraen físicamente todos. Estoy abierto a todo»

Recientemente, se confirmaron a dos nuevos participantes para el reality de Canal 13, «Palabra de Honor». Hablamos de Jhonatan Mujica, quien tuvo un romance con Pamela Díaz en Tierra Brava y la modelo Anyellla Grados.

Es importante mencionar que el modelo chileno-venezolano-italiano estuvo un tiempo en Europa. Sin embargo, regresó al país y estará en el programa de telerrealidad.

Las palabras de Jhonatan Mujica tras su arribo a Palabra de Honor

Tras sumarse a Palabra de Honor, el modelo señaló: «Yo en el reality anterior lo pasé increíble, pero recuerdo que mi sensación al salir era muy baja anímicamente, y viendo eso de afuera me dije que era un pelotudo por dejar que todo eso me afectara, en vez de seguir divirtiéndome. Entonces quise darme una siguiente oportunidad».

Además, mencionó que esta experiencia en el programa de telerrealidad lo puede ayudar a distraerse de la lamentable muerte de su expareja.

«Esa pérdida fue muy inesperada, muy chocante y me dejó por un tiempo bastante inhabilitado emocionalmente y psicológicamente. Una de las mejores terapias que me han dado es desconectarme de las redes. Es un proceso largo, y estar aquí me puede ayudar un poco a despejarme y a distraerme», indicó el nuevo participante de Palabra de Honor.

El modelo que se define como «un alma libre y un lobo solitario» también se refirió a la convivencia en este espacio. «Creo que nada me puede llegar a hacer mal, nadie me va a pasar por encima. Además, me gustaría ganar, pero hay que ser objetivo, aquí adentro hay cuatro animales tipo toros que lo hacen difícil. Por eso, más que nada mi propósito en el reality es disfrutar, pasarla bien, conocer gente nueva y despejar mis energías», mencionó.

Además, Jhonatan Mujica mencionó encuentra guapos a todos los y las participantes de Palabra de Honor.

«Me atraen físicamente todos. Estoy abierto a todo, feliz y dispuesto a lo que se dé, porque la vida siempre te da sorpresas», afirmo.

Vale señalar que Jhonatan también habló de su reencuentro con su rival Fabio Agostini. «Con él aclaramos nuestras diferencias, nos llevamos bien, creo que fuimos pelotudos al llevarnos mal. Va a ser un amigo dentro de la casa. También conozco de antes a Gala, es una chica muy linda, muy simpática, muy tierna, y tenemos muchas cosas en común», mencionó.