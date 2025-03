Familiares confirmaron la noticia: muere «El Chuña», recordado protagonista de uno de los primeros virales de Chile

Benjamín Alfaro, más conocido como «El Chuña«, era un hombre que vivía en situación de calle, en la comuna de Los Vilos. Se hizo conocido en nuestro país a principios de los 2000′, antes de la mayoría de las redes sociales actuales. La carismática forma de expresarse del hombre le hizo ganar fama rápidamente, con sus imitaciones y celebres frases como el «tan helao que estai Juan«.

Durante la noche de este martes, familiares confirmaron a medios locales el fallecimiento del recordado «Chuña«.

Familiares confirman muerte de «El Chuña»

«El Chuña» se convirtió en uno de los primeros personajes virales de nuestro país. Esto, con los videos de sus imitaciones al programa rojo, otros bailando, y sus icónicas frases como «tan helao que estai Juan«, «me voy a la capilla«, «Amaya Forch«, «no contaban con los rusos y Rusia» etc.

Según consignó el medio local de Los Vilos, David Noticias, Benjamín Alfaro fue encontrado durmiendo y lo trasladaron hasta el hospital local. Después, sus familiares confirmaron su deceso.

Una de las protagonistas de sus famosas frases, la cantante Amaya Forch, también confirmó la noticia, en medio del react de «Mi Nombre Es«, donde es jurado. Resulta que la cantante se encontraba celebrando su cumpleaños en la transmisión en directo mientras veían el programa.

En ese momento, Amaya Forch trajo la noticia: «Quiero mandarle un gran abrazo a la familia de Benjamín Alfaro, porque me acaban de confirmar que ya… falleció. Me lo acaban de mandar, me lo acaban de decir».

Además, afirmó que el año pasado se puso en contacto con el círculo de «El Chuña«, quienes le mandaron un vídeo: «Amigos de él me escribieron, porque yo estuve en contacto con ellos hace poco cuando salió “Mi nombre es”, me mandó un video».

«Ahora me escribieron los mismos que me mandaron el video, la gente de su familia. Le mando un abrazo grande a toda la familia«, cerró.