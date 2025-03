«Gracias a dios, he reconstruido mi familia»: El impactante testimonio de auditor que agradeció a Daniel Fuenzalida por ayudarlo con su adicción a las drogas

En la mañana de hoy, en Central RadioActiva, un llamado pilló de sorpresa a nuestro Daniel Fuenzalida. El «Huevo», se encontraba haciendo su sección de «Voy Atrasado«, cuando recibió la llamada de un auditor, que no siguió la sección, sino que, lo llamó para agradecerle personalmente.

Se trataba de Francisco Arias, quien aseguró que fue adicto a las drogas, pero la ayuda de Daniel Fuenzalida lo sacó de su enfermedad. Hoy, lleva 2 años sin consumir sustancias, y fue capaz de reconstruir su familia.

Revive aquí el llamado:



En Central RadioActiva, Daniel Fuenzalida recibió el llamado de Francisco Arias, quien lo llamó para agradecerle, y poder contar su testimonio. Resulta que, según las palabras de Arias, el «Huevo» le regaló una beca en su centro de rehabilitación «Contradicción». Desde ese momento, su vida cambió.

Francisco también contó que lleva 2 años limpio, y que fue capaz de recuperar muchas cosas que perdió dentro de su enfermedad. Además, realizó una impactante confesión: «Mi hermana también tiene la misma enfermedad que tienes tú, que tengo yo, que ahora somos pasivos. Pero ella, afuera de Chile, ella vive allá hace más de veinte años. Mi señora, a principios de enero, pudo viajar a Argentina, me trajo a mi sobrino, tenemos la tutela de él, cien por ciento».

«Le vamos a dar una mejor calidad de vida. Porque, pucha, lamentablemente ha pasado muchas cosas el niño, tiene once años, igual que mi hijo más chico», agregó.

Después, le contó al «Huevo» como logró buscar ayuda: «lo intenté millones de veces, es muy difícil, duré ahí una semana, dos semanas, y volví a recaer, caí más hondo. Gracias a Dios, mi familia, mi señora, siempre estuvo ahí. Pero muchas peleas, por lógica, la tenía cansada. Perdí muchos trabajos, y dije, ya basta«.

Además, relató como fue el momento en que Daniel Fuenzalida lo ayudó: «un día x, andaba trabajando, y paso a verte a la radio por pasar a ver nomás, y me hicieron subir. Se dio todo, me sacaste al aire, después, me sacaste del aire, valga la redundancia, y me dijiste, ¿Sabes qué? Yo te voy a ayudar, de ahí pa’ adelante, puras bendiciones«.

Un emocionado «huevito» le respondió: «Puta, qué bonito, qué bueno lo que me cuentas, pero también lo bueno fue tu decisión, tu valentía, de querer salir adelante, también de conservar tu familia. Como tú dices, en esto se pierde trabajo, se pierde familia, se pierde todo, pero qué bueno que pudiste controlar esta enfermedad«.