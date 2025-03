Julio César Rodríguez sorprende tras sincerarse sobre su continuidad en CHV: «Uno tiene que saber cuándo cerrar ciclos»

Julio César Rodríguez se ha consolidado como una de las figuras más conocidas del mundo de la televisión. El comunicador es parte del matinal de CHV Contigo en la Mañana y Primer Plano del mismo canal. Sin embargo, recientemente se refirió a la posibilidad de disminuir su carga laboral.

Y a fines de este 2025, termina el contrato de JC Rodríguez con Chilevisión. De este modo, tiene varios meses para pensar sobre su futuro laboral.

Es importante señalar que el popular periodista también se desempeña en otras áreas como la radio y el mundo digital en espacios como La Junta y sus podcasts. A esto se le suma a los eventos que debe asistir por ser rostro del excanal 11.

Julio César Rodríguez se sincera sobre su futuro laboral

En diálogo con The Clinic, el reconocido periodista se refirió a su continuidad en CHV.

«Es con la pregunta que yo amanezco casi todos los días en el último tiempo. Porque también creo que uno tiene que saber cuándo cerrar ciclos. Y yo me he preguntado muchas veces -porque se me vence contrato este año en CHV el 31 de diciembre del 2025- si este es mi último año en las mañanas, o en la tele abierta», señaló Julio César Rodríguez.

En este sentido, el rostro de CHV también reveló que a pesar de la gran carga laboral que tiene, encuentra la motivación para continuar en la gente.

«La respuesta está en la calle. Cuando voy a animar festivales, voy a regiones, en los aeropuertos, en los bares, en los restaurantes, cuando hago radio y se llena de gente a abrazarme, a decirme ‘no pares de decir esto’, o ‘lo necesitamos en la tele'», mencionó JC Rodríguez.