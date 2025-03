Lluvia en la Región Metropolitana: Dirección Meteorológica de Chile pronostica precipitaciones y tormenta eléctrica

La Dirección Meteorológica de Chile informó a través de su pronóstico del tiempo que durante la jornada de este martes se podría registrar lluvia en la Región Metropolitana.

La entidad ya mencionada dio a conocer que se espera un día nublado, chubascos aislados y que incluso podría haber tormenta eléctrica durante la tarde.

Lluvia en la Región Metropolitana: ¿Dónde se registrarán las precipitaciones?

El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton entregó su pronóstico del tiempo para este martes 25 de marzo. De este modo, entregó más detalles con respecto a la posible lluvia en la Región Metropolitana.

De este modo, el especialista explicó que se trataría de chubascos ocasionados, lo que afectarían al sector oriente de Santiago.

«Hay una baja segregada en altura y restos de una vaguada costera que en la zona central nos dejan con opciones de chubascos, y además nos dejan todavía con altas temperaturas y algo de viento del este en la zona centro sur», señaló Jaime Leyton.

«No en Santiago, pero en el entorno de Santiago nos deja con la probabilidad de chubascos. No incluye el valle, sino que los sectores de relieve, la cordillera de la costa, la cordillera de los Andes», agregó el meteorólogo de Mega.

En este sentido, Jaime Leyton también expresó: «El meteorólogo indicó que «en los sectores aledaños al relieve de mayor importancia está la probabilidad de chubascos, y también está la probabilidad de tormentas (eléctricas)».

Además, el especialista de Mega se refirió al panorama en la capital del país. «En Santiago, en particular, yo no me atrevería a descartar una probabilidad de algunos chubascos ocasionales», señaló.

De este modo, Jaime Leyton explicó la lluvia en Santiago llegaría a «las comunas del sector oriente y en las comunas que están aledañas a los sectores de relieve».