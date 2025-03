«Muy rara esta posible relación»: Así reaccionó Antonella Ríos ante el supuesto romance entre Daniela Aránguiz y Marcelo Barticcioto

En el programa «Que te lo Digo» de Zona Latina, Antonella Ríos se refirió al supuesto romance entre Daniela Aránguiz y Marcelo Barticcioto.

Este supuesto affaire fue revelado en el espacio Zona de Estrellas por Adriana Barrientos. Esto después de que surgió el rumor de que la exchica Mekano tendría un nuevo galán.

Antonella Ríos reacciona al supuesto romance entre Daniela Aránguiz y Marcelo Barticcioto

En el programa «Que te lo digo», Antonella Ríos se refirió a este presunto affaire. Vale señalar que la actriz también tuvo un romance con el exfutbolista.

En este sentido, en la emisión del programa ya nombrado, la intérprete entregó su opinión con respecto a este rumor.

«Marcelo es muy amigo de Jorge, tan amigo que cuando él estuvo recluido él estaba pensando en enrolarse para ir a verlo. Entonces que ella esté con él es como una vuelca de tuerca demasiado rara, pero todo puede ser», le señaló Antonella Ríos a su compañero Sergio Rojas.

En este sentido, la actriz también expresó: «Él hablaba de que Daniela Aránguiz iba al canal a hacerle show al Jorge. Me contó, me dijo ‘oye esta niña está como loca porque va a hacerle el show…’ O sea si ella está loca, yo también estoy loca y estamos todas locas, pero lo que quiero decir es su punto de vista».

Además, Antonella Ríos señaló: «Cuando estaba Jorge con Daniela, pasaban estas cosas (que lo iba a ver al programa), y después lo iba a ver Maite».

«Es raro que él esté hablando de ella, diciendo que la encontraba un poco especial…», agregó la actriz.

Antonella Ríos señaló que en caso de que este romance sea correcto, cree que es «fantástico».Sin embargo, expresó: «Siento que es muy rara esta posible relación, aunque podría ser posible… Me da lo mismo, pero no me cierra».