«Nada se esconde»: Christell Rodríguez sorprendió tras revelar la verdad detrás de su cambio físico

Hace unos días, se Christell Rodríguez compartió diversos registros en sus redes sociales. En este sentido, sus seguidores les llamó la atención un cambio físico.

En este sentido, la cantante e influencer fue consultada al respecto por FMDOS y señaló: «Claro que hay una transformación en mí y no sólo a nivel físico, eso es parte de, pero yo siempre estoy en constante cambio».

«Como personas, estamos en constante crecimiento y desarrollo, así que la verdad es que estoy viviendo un proceso de cambios que yo había avisado en mis redes sociales», agregó.

Y después de recibir múltiples comentarios, Christell Rodríguez reveló que se operó.

La popular cantante e influencer, publicó un video en su cuenta de Instagram donde señaló: «Basta, basta, les voy a contar, les voy a decir la verdad».

«La verdad es que sí, me operé, me hice una cirugía bariátrica, pero eso no es lo más importante», agregó Christell Rodríguez.

Además, la popular cantante expresó: «¿Pero saben qué es importante? Que este jueves 27 sale mi nueva canción ‘Pa’ Allá Pa’ Acá’ y se que les va a gustar mucho así que espero que estén muy atentos a esta nueva era musical».

Vale señalar que en esta publicación, Christell Rodríguez escribió: «Aquí nada se esconde, así que les cuento nomás y además les recuerdo que este 27 de Marzo sale mi nueva canción #PaAlláPaAcá y espero tener su apoyo en esta nueva era musical para los peques. También les contaré más a detalle mi experiencia en este proceso».

Es importante mencionar que tal como lo habían adelantado en RadioActiva, la cantante estuvo junto al grupo Kanto en Kidzapalooza de Lollapalooza Chile 2025. Instancia en la que interpretó su viral «Dubidubidu».

