Participó en recordadas teleseries y es considerada como una de las actrices más bellas de TV, ahora vive alejada de Santiago y tiene otras motivaciones

«Soltera otra vez», «Chipe Libre», y «16» tienen algo en común, y es que además de ser recordadas series nacionales, tuvieron en sus filas a la actriz Antonella Orsini.

No obstante, luego de vivir complejos episodios, la actriz se alejó de la televisión, y actualmente reside en Maitencillo junto a su familia.

¿Por qué se distanció de las teleseries y a que se dedica ahora? Eso y más fue lo que respondió recientemente en una entrevista con LUN, donde reveló sus motivaciones en la actualidad.

La nueva vida de Antonella Orsini

“He tomado algunas decisiones que me han llevado a cambiar el camino por el que iba y tomar una nueva forma de ver la vida, otra perspectiva«, explico, enfatizando en que abandonó Santiago hace un año aproximadamente.

Además, agregó que: «En mi camino en general, más que venirme a la playa, he vivido situaciones adversas de la vida me que han hecho elegir un camino más simple. Dentro de lo que uno puede, pero sí vivir más tranquila con mis hijos, disfrutar la vida».

Respecto a las «situaciones adversas» señaló que se relacionan con que «se decían muchas cosas por mi cuerpo. Me decían que tenía que adelgazar para los personajes, había una excesiva preocupación por el peso y eso a mis 16 años me marcó mucho, me ponía muy ansiosa”.

«Después tuve una situación de acoso laboral con un director de teleseries. Entonces viví ese lado y me llevó a querer ser más autónoma y no depender de un jefe, que a veces depende de si sonríes o no», continuó.

Asimismo, reveló difíciles momentos que vivió en su adolescencia en consecuencia de esta labor. «A la actuación nunca la dejo del todo. Porque está conmigo, pero más que una situación específica, haber empezado de chica a actuar hizo que me enfermará de salud mental. En mi adolescencia tuve que tomar pastillas para la ansiedad, para la depresión, siempre la vida me puso en situaciones donde estaba grabando una teleserie y me venían crisis de pánico. Porque colapsada, el estrés, la ansiedad de ese mundo», aseguró.

Para cerrar, confesó que busco la sanación, y el yoga con otras herramientas fueron un gran complemento. Sin embargo, aunque esté alejada de la televisión, le gustaría hacer teatro y tiene más proyectos en mente.

