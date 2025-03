Querido miembro de «Contigo en la Mañana» sufrió preocupante accidente y tendrá que ser operado: «Pasó algo grave»

Un importante miembro del matinal de CHV, «Contigo en la Mañana» sufrió un preocupante accidente que hizo que se partiera el húmero. Estamos hablando del productor Matías «Gato» Tapia.

La noticia la entregó Tomás Cancino en un despecho. «Pasó algo grave, que nos duele mucho y necesitamos apoyar y mandar toda nuestra buena energía, porque nuestro productor, nuestro Gato, se cayó, se fracturó el húmero y no lo está pasando bien», señaló.

En este sentido, el comunicador indicó: «Gato, de parte mía y del equipo, mandarte un gran beso, un abrazo con mucho amor, porque la próxima semana lo tienen que operar». Además, agregó: «Tiene una lesión bastante grave».

«Quiero enviarle un gran abrazo, mucho amor, porque es uno de mis grandes amigos y es un pilar fundamental para este programa. No lo está pasando bien. Está con muchos dolores, así que ánimo y fuerza, porque estamos contigo», mencionó Tomás Cancino.

Vale señalar que Allison Göhler también tuvo para el productor del programa matutino de CHV, «Contigo en la Mañana». «Grande Gatito, te queremos. Toda la fuerza del mundo para que salgas adelante y te vamos a echar mucho de menos, pero te mandamos toda nuestra buena energía», indicó en la emisión del programa.

En tanto, Julio César Rodríguez señaló: «Ese Gato tiene 22 vidas… Gatito se va a reintegrar lo antes posible, yo creo que si hablamos con él, lo único que quiere es salir a la cancha a trabajar como todos los días. Gatito, un beso, un abrazo».

«Profesional y emocionalmente para este equipo, el Gato es fundamental… La buena onda que tira, el ánimo, el flow que tiene todos los días… lo amamos, Gatito. Recupérate«, agregó el reconocido periodista.

Las palabras del productor Contigo en la Mañana

Matías Tapia utilizó sus redes sociales para referirse a su lesión. «Con un poco de pena y asombro me tomo este momento de mi vida», indicó.

«Ayer miércoles tuve un accidente muy feo donde me fracturé en 2 el húmero. Estoy bien, con mucha fuerza y mucho ánimo. Fue justo en un excelente momento de mi vida, donde dejé atrás muchas cosas que me hicieron mal y otras no tan feliz», agregó.

En tanto, para finalizar, el productor de «Contigo en la Mañana» expresó: «Pero en la vida se aprende y con este conchazo, queda claro que me quedan 3 vidas menos. Tengo una garra y vamos a salir de esta rapidito».

Es importante mencionar que el programa matutino de CHV tiene gran éxito en sintonía. De hecho, suele liderar el rating matinal.