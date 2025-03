Raquel Argandoña rompió el silencio luego de polémicas declaraciones de sus hijos: «cada uno se tiene que hacer responsable de sus dichos»

En la jornada de este viernes, Raquel Argandoña se refirió al reciente conflicto que protagonizaron sus hijos. Todo esto en el programa nocturno «Only Fama».

Es importante mencionar que Argandoña ha estado en la palestra mediática, luego de revelar la noticia del embarazo de Melina Noto.

En este contexto, es que la presentadora de televisión rompió el silencio respecto a las declaraciones de sus hijos, que a través de redes sociales no se guardaron nada.

Luego de que Nano Calderón posteara una “felicitación” a Pangal tras la noticia de que será padre, aprovecho de arremeter contra su hermana.

Kel no demoró en responder, y aseguró no tener relación con Nano hace más de 10 años.

Las declaraciones de Raquel Argandoña

«Después que voy doy las felicitaciones a Pangui en mi programa, Kel me llamó. No voy a decir si me retó o no me retó, porque son cosas privadas entre nosotras dos. Ella me llamó y habló del tema, pero eso es entre ella y yo», comenzó diciendo Argandoña, luego de ser consultada por la polémica de sus hijos.

Además, agregó que: «mis dos hijos son mayores de edad, son independientes económicamente y cada uno se tiene que hacer responsable de sus dichos. Hernán y yo somos padres de nuestros dos hijos, los queremos por igual a los dos», según La Cuarta.

«Siempre vamos a estar pendientes de cuando nos necesiten y cuando requieran nuestro apoyo. Obviamente, para una madre, no es grato y es muy doloroso que dos hermanos estén peleados hace tantos años», continuó.

Para cerrar, señaló que pese a todo, «el tiempo cura todo, tiempo al tiempo».

