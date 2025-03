«¿Se separaron por ti?»: La pregunta sobre la relación entre Denise Rosenthal y Camilo Zicavo que incomodó a Daniela Pérez

En el próximo capítulo de «La Divina Comida«, de Chilevisión, programa que mezcla la cocina y la conversación, estará Daniela Pérez, junto a su padre, Rodrigo Muñoz.

Daniela Pérez sería la actual pareja de Camilo Zicavo, cantante que estuvo casado por años con Denise Rosenthal. Cabe recordar que el término de su relación estuvo marcado por los rumores de infidelidad.

Los antecedentes de Camilo Zicavo

La relación entre Camilo Zicavo y Denise Rosenthal tuvo un triste final, si bien nunca se especificó las razones, hubo acusaciones y rumores de infidelidad.

Supuestamente, el cantante había estado con otra persona, sin embargo, fue él mismo quien lo desmintió. En su cuenta de Instagram, acusó que fue ella la infiel:

«Hay una que me cagó con otro hueón, se fue del país medio año, pues era algo que necesitaba vivir sola, se enamoró de alguien más en el proceso, tuvo una relación en paralelo con esa persona en el proceso», escribió en sus «mejores amigos«, lo que después se filtró.

La pregunta sobre la relación entre Denise Rosenthal y Camilo Zicavo que incomodó a Daniela Pérez

Chilevisión liberó un adelanto del capítulo que se estrenará este sábado de «La Divina Comida«, donde aparece la que sería la actual pareja de Camilo Zicavo, Daniela Pérez.

En un momento, Marlén Olivarí le preguntó por su relación con Camilo Zicavo, a lo que respondió: «A mí no me gusta hablar mucho de mi vida privada«.

«Yo igual me separé hace poco como mi papá, me separé en julio, llevaba cinco años con el papá de mi hija. Pero lo único que puedo decir es que no crean lo que ven en los programas de farándula«, agregó, revelando que pasó un proceso similar.

Sin embargo, Olivarí insistió, y le preguntó directamente, «¿Se separaron por ti?».

«Yo conocí a una persona soltera, estando yo soltera, la historia es mucho más fome de lo que pinta la vida. Todo el cahuín que se armó que alguien había sido infiel y no sé qué, nada que ver«, cerró.