«Tengo que aprovechar mi somnífero natural»: Rosario Bravo reveló íntimo truco que utiliza para poder dormir

En una nueva edición del programa matutino del programa «Bravas», donde Rosario Bravo y Andrea Fuentes, conocida como la «Chica Vacilona», conversaron de los distintos beneficios de tener sexo.

De este modo, señalaron que aporta en la disminución del estrés, además de actuar como un somnífero natural.

En este contexto, Rosario Bravo comentó que tenía un especial truco para los momentos cuando no puede conciliar el sueño por las noches.

«Tú sabes que cuando a mí me cuesta dormir, yo le empiezo a rascar ahí con la con el dedo de la pata (a su marido)», comenzó comentando Rosario Bravo.

«Como que de repente ahí estoy media desvelada, vuelta para allá, vuelta para acá y tengo ahí a mi marido al lado roncando y yo tengo que aprovechar mi somnífero natural«, agregó la locutora.

El truco de Rosario Bravo

Según comentó «La Bravo» su método comienza con una pequeña rascadura de pies mientras su marido duerme, buscando lograr despertarlo. «Entonces empiezo ahí con la garra de la pata hacerle ahí. Con el dedo chico le empiezo a hacer ahí el cambio luces».

Con asombro, Andrea Fuentes le comentó que ella no queda con sueño después del acto sexual. «Oye, pero a ti te da sueño entonces como los hombres. A mí no, yo quedo prendida», señaló

«Yo caigo raja, raja como los conejos», aseguró Rosario Bravo.

«Te lo juro, no me alcanzo ni a poner el pijama de vuelta. Y más encima ya quedo ahí, quedo ahí media temblando y le digo ‘mi amor, trae me agua’, que no me la alcanzo ni a tomar. Ahí queda en el velador el agua. Como los conejos que después quedan ahí, como convulsionando así. Y se quedan dormidos así», finalizó la conductora de «Bravas».

