«Tuve mucho dolor…»: Myriam Hernández rompió el silencio tras su separación después de 35 años de matrimonio

La icónica cantante nacional Myriam Hernández fue noticia a fines del año pasado, tras anunciar el quiebre de su matrimonio con Jorge Saint-Jean, después de 35 años juntos.

Desde ese momento, la artista no se había referido al tema, hasta ahora, en conversación con Martín Cárcamo.

Myriam Hernández rompió el silencio tras su separación después de 35 años de matrimonio

Según consignó La Cuarta, Myriam Hernández estará próximamente en «La Alfombra«, programa de YouTube de Martín Cárcamo. La cantante hablará sobre su quiebre con Jorge Saint-Jean, que además también era su mánager.

Esto fue un poco antes de su presentación en el Festival de Viña 2025, cuando recibió la gaviota de platino. En aquella ocasión, su hijo Jorge tomó el puesto como mánager.

Myriam Hernández se sinceró sobre su separación: «Encuentro que no es necesario hablar de mí porque hay muchas mujeres separadas que lo pasan mal también; entonces, ¿quién soy yo para hablar de mí y que lo mío sea lo más importante?… Pero si le sirve a alguien: creo que uno se puede levantar«.

«Obviamente, es un proceso, pero creo que estoy viviendo hoy día una frase que está tan dicha: ‘tienes que aprender a estar feliz contigo misma«, agregó.

También, Myriam Hernández señaló como ha pasado este último tiempo tras su separación: «He aprendido a estar conmigo misma, a disfrutar de mis momentos de soledad; a veces muy triste, sí».

«Hoy diría que estoy en uno de mis mejores momentos, me siento mucho más crecida, valiente, decidida… Me siento feliz con lo que la vida me ha dado porque todo tiene un porqué«, aseguró.

Finalmente, Myriam Hernández aseguró: «Tuve mucho dolor en un momento, y hoy tengo mucha paz y amor, por mis hijos primero que todo, por mi familia, por la gente y mis amigos cercanos«.

«Estoy bien, y eso me gusta transmitírselo a muchas mujeres, para que puedan ver en mí algún ejemplo: se puede, sí se puede, estar tranquila y en paz«, cerró.

Por último, aseguró también que está recibiendo apoyo psicológico, lo cual para ella, no tiene nada de malo.