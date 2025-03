«Yo veía muchas cosas»: El duro mensaje de Ignacia Michelson tras detención del papá de Marcianeke

Ignacia Michelson, expareja del artista urbano Marcianeke, se refirió en el programa «Entérate» de Somos TV Chile, a la detención del padre del cantante, hace unos días.

Según relató la ex chica reality, ella estaba al tanto del entorno en el que se desenvolvía el artista, por lo que, según sus palabras, no le sorprende lo que pasó.

Hay que recordar que José Muñoz, nombre del padre de Marcianeke, fue detenido tras un gran operativo antidrogas en Talca.

El duro mensaje de Ignacia Michelson tras detención del papá de Marcianeke

La modelo y ex chica reality, no se guardó nada, y arremetió con todo contra su expareja y su exsuegro: «Hablemos las cosas como son. ¿A ustedes les sorprende? Si a Marcianeke lo maneja pura gente que vende y tiene esas cosas, o sea, él está rodeado de este mundo. A mí no me sorprende nada«.

«Yo lo sé porque yo estuve ahí. Yo lo viví y yo veía muchas cosas«, agregó.

Según relató, ella le aconsejó salir de ahí: «De hecho, yo le dije a Marcianeke que se alejara de toda esa gente, que lo manejara su mamá, que pusiera un contador y que tuviera un abogado. Obviamente, no me hizo caso, por eso no estoy con él«.

Después, Ignacia Michelson comentó la polémica historia que subió Marcianeke en su perfil de Instagram, tras hacerse pública la detención de su padre.

Cabe recordar que el cantante subió una historia diciendo: «Fuerza papito, saldrás de esta. Tranquilo, nomás. Apretaron, pero eres un guerrero. Énfasis. Te amo».

«A mí me cae muy bien Marcianeke, así como que lo encuentro simpático, fue mi ex, toda la cuestión, pero tú no puedes poner que eres un guerrero, si estás metido en cosas de droga y cuestiones de pistolas. Por favor», cerró Ignacia Michelson.