Anita Alvarado destapó detalles de la relación de Fabricio Vasconcelos luego de polémico video: «No es el que se ve en la tele…»

No cabe duda que en los últimos días, Fabricio Vasconcelos se ha tomado los espacios faranduleros luego de un video filtrado, donde le habría sido infiel a su pareja con una modelo trans.

En ese contexto, Anita Alvarado no se guardó nada y reveló nuevos antecedentes del bailarín, esto en el pódcast «Juzgamos y nos funamos», creado por el influencer Danilo 21.

«Yo conocí a Mariela Román, la esposa de Fabricio, en ‘Fiebre de baile’. Ella llegaba llorando porque el hueón la castigaba con su hija. No dejaba que saludara a su mamá, ni que fuera cariñosa con su mamá», comenzó diciendo la ex Geisha.

Además, agregó que el bailarín tiene una «doble personalidad». “Es ese tipo de hombre. Así que no, Fabricio no es el que se ve en la tele. No es ese Fabricio bonito, es súper cruel. Hacerle eso a la mamá, viviendo juntos, es porque es mala persona”.

Anita Alvarado sin filtro

Respecto al futuro de Fabricio, Anita se adelantó y aseguró que será invitado a diversos programas faranduleros para relatar su versión de los hechos, por lo que le mandó un directo mensaje, según consignó La Cuarta.

«Deja de ponerle el gorro. ¿Para qué se casan si van a ser infieles? Ahora tú tienes la oportunidad de ir a la televisión a defenderte, a mentir un poco porque hay gente que te tapa», señaló.

Después que tú salgas a defenderte. Nosotros vamos a tirarte verdades mientras vemos el programa y diremos ‘mentira, esto es así’. Mostrando imágenes de los abogados tuyos, de la niña esta», continuó.

Para cerrar, fue enfática en lanzar que «Harás el ridículo. Mejor rechaza a los programas de farándula a los que te van a invitar».

También puedes leer en RadioActiva: Anita Alvarado no se guardó nada y arremetió contra Daniela Aránguiz: «Ahora estás sufriendo como quiltra…»