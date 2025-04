Daniel Fuenzalida se emociona tras llamado de auditora de 60 años que busca trabajo: conoce cómo puedes ayudar

En la mañana de este miércoles 9 de abril, en Central RadioActiva se vivió un emotivo momento. En esta instancia, Daniel Fuenzalida recibió un llamado de Marita Brito, una auditora de 60 años que solicitó ayuda para conseguir trabajo.

En esta instancia, la mujer señaló: «Parece que en este país no tienen alergia a los adultos mayores. Yo tengo derecho a trabajar. Estoy cesante».

En este sentido, Marita contó que durante toda su vida ha trabajado en casas particulares. Sin embargo, hace tres semanas quedó cesante y no ha tenido éxito en la búsqueda de empleo.

Además, la auditora le mencionó Daniel Fuenzalida, que necesita tener un empleo, ya que señaló con la jubilación le alcanza solamente para costear el pago del arriendo del departamento en el que vive con sus gatos.

Sin embargo, esto no es todo. Marita expresó: «Mis hijos me abandonaron». La mujer contó que debido a que tenía que trabajar y no estaba con los padres de su hijos, «no tenía tiempo para estar en la casa. Y me critican».

Frente a esto, Daniel Fuenzalida se comprometió con ayudar a la auditora para que pueda conseguir empleo.

«Me voy a comprometer contigo a que tú tengas una pega, no solamente ahora al aire, sino que voy a hacer el seguimiento y me voy a asegurar de que tú tengas un trabajo», le señaló el locutor de Central RadioActiva.

Si bien, Marita llamó con el objetivo de pedir ayuda para conseguir un empleo, Daniel Fuenzalida le ofreció que diera su Cuenta Rut para que la gente la pueda ayudar con alguna transferencia, mientras está sin empleo.

De este modo, quienes quieran aportar, pueden hacerlo a este RUT: 8677381-3.

Además, Daniel Fuenzalida solicitó que los radioactiveros se pueden comunicar con nosotros para ofrecer algún trabajo y que estará monitoreando su caso. Incluso le prometió ir a verla.