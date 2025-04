El insólito acuerdo de Lacoste con Los Wachiturros que sigue vigente: marca sigue pagando para que no usen sus prendas

Hace más de una década, un fenómeno musical revolucionaba las calles de Argentina: Los Wachiturros. Su música, videos virales, peculiares coreografías e icónicos looks no solo se tomaron su país, sino que también cruzaron fronteras, llegando con fuerza a Chile.

Con su popularidad, también llamaron la atención por su estilo, en el que predominaba el uso de prendas de la marca Lacoste. Sin embargo, el vínculo con la marca no terminó de la mejor manera. En aquellos años, la empresa francesa decidió tomar cartas en el asunto y les pidió a los integrantes que dejaran de aparecer en sus videos usando ropa del famoso “cocodrilo”. Incluso, se llegó a un acuerdo económico para que no volvieran a vestir la marca.

El acuerdo con Lacoste sigue vigente…

Recientemente, en conversación con RMG, Simón Gaete (uno de los vocalistas originales de la banda) confirmó el insólito acuerdo. “Sí, es verdad. Recibimos una carta documento de una empresa que representa a Lacoste. Nos mandaron una intimación que prácticamente decía que el uso nuestro de su indumentaria era una mala imagen para la marca y que estaban dispuestos a pagarnos una suma de dinero por la eternidad”, reveló.

El cantante también explicó que todavía recibe el pago, razón por la cual sigue teniendo restricciones: “Hoy no la puedo usar porque sigo cobrando. Son 800 euros por año. Antes la cobraba mi mánager y después cuando me hice mayor de edad hice el papeleo para cobrar yo”, según consignó La Cuarta.

Sobre si se sintió discriminado por la decisión de Lacoste, Gaete fue claro: “Yo no lo tomé mal. Ponte a pensar que una marca internacional está prestando atención a lo que haces. Y bueno, ellos son los dueños. Te dicen que no lo hagas y encima te pagan. Yo firmé primero, por eso a mí me pagan esa cantidad», cerró.

