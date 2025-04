«Es un dolor que nunca se supera»: El caso del padre que perdió a su hijo recién nacido y conmovió a Julio César Rodríguez en el matinal de CHV

En medio de una cobertura de las fiscalizaciones en el centro de Santiago, el equipo de «Contigo en La Mañana» de CHV se encontró con Pablo Rodríguez, que compartió su impactante caso. El hombre perdió a su hijo recién nacido, y denuncia que fue por violencia obstétrica.

El hecho ocurrió en el Hospital El Carmen de Maipú, en noviembre de 2022, y según sus palabras, aún no se hace justicia. Según explicó Pablo, su hijo Lucas comenzó a aspirar meconio, las primeras heces que producen los bebés, lo que le terminó quitando la vida a solo 5 días de nacer.

El caso del padre que perdió a su hijo recién nacido y conmovió a Julio César Rodríguez en el matinal

Tras exponer su caso, Julio César Rodríguez empatizó con Pablo: «Primero que todo, mandarte cariño por lo que estás pasando. Yo también he perdido un hijo y es un dolor que nunca se supera«.

«Yo lo sé, Julio César. Yo creo que nadie mejor que tú me puede entender. Imagina salir de mi casa y todos los días pensando en esto. Ayer fuimos al SML y están revisando las causas del 2022 recién«, le respondió Pablo. «Es una locura, está todo mal el sistema«, comentó el JC.

Luego, Pablo mostró una foto suya junto a su hijo: «Yo aquí a mi hijo lo tengo fallecido en mis brazos. No tuve apoyo psicológico ni nada. Que fiscalicen está bien, pero hay casos más importantes».

Julio César Rodríguez se sinceró al respecto del caso: «Pero sirvió para que te desahogaras, amigo. Lo que te quería decir es que yo perdí un hijo y se debe aprender a convivir con ese dolor, cuesta, pero es un trabajo que se debe hacer y a lo mejor se debe buscar ayuda«.

«Las fiscalizaciones son una excusa para esto. No se trata de puro fiscalizar. Nosotros vamos a la calle y conocemos casos como el tuyo, realidades diferentes, historias de vida y por eso son tan exitosas. Hoy conocimos tu historia y te encontramos la razón. Tú no puedes esperar 10 años para obtener justicia«, agregó el animador.

Las dificultades para hacer justicia en el caso

Después, Pablo contó la gran problemática en la búsqueda de justicia: «Un perito particular me cobra 2 millones 800 mil pesos. ¿De dónde voy a sacar esa plata? Si yo no presiono, las cosas no avanzan. Ahora me está asesorando un abogado, porque mi hijo venía sano y ese día por una demora de un médico le costó la vida a mi hijo«.

Andrea Arístegui, conductora del matinal, le contó a Pablo que había televidentes dispuestos a ayudarlo económicamente. Sin embargo, el se negó en primera instancia. «No quiero que me depositen plata, porque yo me saco que la cresta trabajando. El Estado tiene que avanzar en esto, no es responsabilidad de la gente«, señaló.

Eduardo de La Iglesia, también parte del panel, comentó: «De sólo imaginarme tener esa foto, me dan ganas de no seguir viviendo, pero que tú vivas con eso, te estás haciendo un daño gigante. Si no quieres aceptar dinero, por favor acepta ayuda psicológica«.

Finalmente, Pablo Rodríguez accedió a que lo ayudaran, tras la insistencia del panel, y entregó una cuenta bancaria para quienes pudieran depositarle.